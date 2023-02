Chi è Giorgio Assumma avvocato dei vip? Età, lavoro, moglie e figli

Giorgio Assumma è uno stimato avvocato specializzato in diritto d’autore che ha rappresentato molti clienti VIP. Ha alcune storie affascinanti da raccontare.

Giorgio Assumma è un noto avvocato specializzato in diritto d’autore che ha ricoperto per molti anni la carica di presidente della SIAE. Ha una carriera impressionante ed è conosciuto come un avvocato dei VIP che ha aiutato molti personaggi dello spettacolo. Spesso racconta al suo pubblico storie divertenti su di loro. Scopriamo di più su di lui.

Giorgio Assumma, biografia

Giorgio Assumma è nato il 29 novembre 1934 a Civitavecchia, in Italia. È un noto avvocato specializzato in diritto d’autore. Dopo la laurea in giurisprudenza, si è fatto rapidamente un nome difendendo gli interessi dei VIP.

Giorgio ha un lungo e notevole curriculum accademico. È professore di diritto dell’editoria a Roma tre, di diritto d’autore alla Lumsa e di diritto dell’informazione e del diritto d’autore allo Iulm di Milano. Nel 2005 è diventato presidente della SIAE, ma si è dimesso cinque anni dopo. La sua attività più famosa, tuttavia, è quella di avvocato delle star, che lo ha portato ad accumulare molti aneddoti sorprendenti.

A Giorgio si deve l’introduzione di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, che poi hanno avuto una relazione di successo. Ospitò anche Claudio Baglioni dopo che l’artista ebbe un incidente. Inoltre, organizzava regolarmente cene di lusso nella sua casa di campagna, in compagnia di famosi personaggi storici come Pippo Baudo, Renzo Arbore, Lino Banfi, Alberto Castagna e molti altri.

Vita privata di Giorgio Assumma

Giorgio ha avuto un grande amore nella sua vita: stiamo parlando di Maretta Scoca, anche lei celebre avvocato, scomparsa nel 2018, a seguito di una lunga malattia. I due si sono sposati nel 1960 e hanno vissuto una storia intensa e bellissima, da cui sono nate le figlie Francesca e Cristina.

Sappiamo che Giorgio ha sempre vissuto in un casale vicino a Roma, dove la sua famiglia è nata e cresciuta. La nipote si chiama Giorgia, in suo onore. Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, ma ciò che sappiamo suggerisce che è un uomo gentile e onorevole.

Chi era la moglie di Giorgio Assumma

Maria Concetta Scoca, conosciuta da tutti come Maretta, era un famoso avvocato civilista specializzato in diritto di famiglia. Aveva raggiunto la notorietà presso il pubblico partecipando al programma Forum. Tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila ha fatto anche qualche passo in politica. Maretta era una figura molto rispettata e conosciuta nel suo campo, e il suo lavoro a Forum ha contribuito a renderla famosa. È stata anche attiva in politica in un periodo critico della storia italiana, e il suo contributo è sentito ancora oggi.

Giorgio Assumma in 3 curiosità

È stato consultato dalla Santa Sede per il testo della legge vaticana sui diritti d’autore del Papa.

È molto appassionato di filosofia e teologia.

Quando Ennio Morricone morì, rese pubblico il necrologio che aveva scritto lui stesso.