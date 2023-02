Chi è Giovanna Ralli? Età, carriera, chi è il marito, vita privata, figli

Dopo essere apparsa a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte, oggi Giovanna Ralli tornerà sul piccolo schermo e sarà ospite di Domenica In. Proprio da Mara Venier, nello spazio dedicato al programma del sabato sera di Rai 1, si aprirà sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Dalle umili origini al debutto come attrice, Giovanna Ralli ha sempre avuto una passione per le arti.

Giovanna Ralli è un’apprezzata e famosa attrice nata a Roma il 3 gennaio 1935. Ha iniziato a recitare all’età di 6 anni per aiutare la famiglia. Oggi è due volte vincitrice del Nastro d’argento. È stata diretta da alcuni dei più grandi registi italiani, tra cui Mario Monicelli, Ettore Scola, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica. Inoltre, ha avuto la fortuna di recitare al fianco di alcuni grandi come Vittorio Gassmann, Totò, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni e Renato Pozzetto.

Il debutto

Giovanna Ralli inizia a guadagnare soldi e ad aiutare la famiglia recitando a soli 6 anni nei film di Vittorio De Sica del 1943 La maestrina di Giorgio Bianchi e I bambini ci guardano. Poi, verso i 15 anni, vince il premio di bellezza Miss Sorriso Lazio e appare come comparsa e generica sia in teatro che al cinema nei film Luci del varietà, Signori, in carrozza, La famiglia Passaguai e Papà diventa mamma.

Il punto di svolta della mia carriera è stato il debutto. È stato un grande momento per me e sono felice di essere riuscito a realizzarlo.

La prima grande svolta nella sua carriera avviene a metà degli anni Cinquanta, quando incontra lo sceneggiatore triestino Sergio Amidei. Da quel momento in poi, anche la sorella maggiore si affaccia sul grande schermo. Anche Giovanni Ralli ottenne parti da protagonista in film come Anni facili, Racconti romani, Le ragazze di San Frediano e Un eroe dei nostri tempi, grazie anche al rapporto con Amidei. Ralli ha riscosso un enorme successo anche in teatro, debuttando nel 1957 al fianco di Renato Rascel con la commedia musicale Un paio d’ali.

Film con Rossellini

Amidei presenta Giovanna Ralli a Roberto Rossellini, che la dirige in due film, Il generale Della Rovere del 1959 e Era notte a Roma del 1960. E ancora, al fianco di Rossellini anche in Viva l’Italia. Infatti, in quegli anni i suoi film di maggior successo al botteghino sono: Il nemico di mia moglie, Costa azzurra, Nel blu dipinto di blu. Una carriera brillante, tra grande schermo e teatro.

Sono entusiasta di annunciare che sono stata scritturata nel prossimo film Silver Ribbon! È una grande opportunità per me e per la mia carriera a Hollywood.

Il ruolo tragico e inedito della lesbica Piera nel film La Fuga di Paolo Spinota è valso a Giovanni Ralli il primo Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista. La sua impressionante interpretazione le ha dato l’opportunità di intraprendere una carriera a Hollywood, dove ha debuttato nel film Papà, ma cosa hai fatto in guerra? Ralli è nota per la sua capacità di interpretare in modo convincente sia ruoli drammatici che leggeri.

I drammi e i premi

Giovanna Ralli ha partecipato ultimamente a diverse fiction, come Un prete tra noi, Ho sposato uno sbirro, Tutti pazzi per amore. Nel 2003 è stata nominata Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi per meriti artistici, mentre nel 2020 è stata insignita della Pellicola d’oro alla carriera dal Presidente dell’Anica Francesco Rutelli.

Suo marito è una persona riservata e lei rispetta la sua privacy.

Parliamo ora della vita privata dell’attrice. Giovanna Ralli ha avuto una storia d’amore con Amidei e poi con Michael Caine. Nel 1977 ha sposato l’avvocato Ettore Boschi, morto nel 2013. Sergio Amidei, suo ex compagno, è morto nel 1981. È stato un famoso sceneggiatore e produttore discografico, nominato quattro volte all’Oscar.