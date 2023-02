Chi è Giorgio Marchesi? Età, biografia, carriera, moglie, figli e vita privata

La passione di Giorgio Marchesi per la recitazione si accende nel 1998 con il debutto nella produzione teatrale de La macchina infernale. Ha poi recitato in diverse produzioni per il piccolo schermo, come Un posto tranquillo, La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa e Il bene e il male, oltre a un ruolo minore in Mission: Impossible III nel 2006. La sua carriera fiorisce nel 2011 con una parte in Un medico in famiglia, che riprende nell’ottava, nona e decima stagione. Ha poi recitato in Magnifica presenza, ACAB – All Cops Are Bastards e Romanzo di una strage nel 2012, seguito da un ruolo in Una grande famiglia dal 2012 al 2015. Dopo quattro anni di assenza, Giorgio è tornato al cinema nel 2016 con Un bacio e ha partecipato a Sisters l’anno successivo. Il suo successo è proseguito nel 2018 con una parte nella seconda stagione de L’allieva, accanto a Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Ha recitato anche nella miniserie Oltre la soglia e nel 2019 è apparso in quattro episodi de I Medici – Nel nome della famiglia. Nel gennaio 2022, Giorgio vestirà i panni di Italo nella miniserie La sposa, al fianco di Serena Rossi.

Vita privata

Giorgio Marchesi è nato con la passione per la fede cattolica a Bergamo il 23 febbraio 1974. La madre viene a mancare quando lui ha solo 18 anni, ma questo non gli impedisce di inseguire i suoi sogni. Frequenta il liceo scientifico Mascheroni, poi si iscrive all’università e si mantiene con lavori saltuari. Contemporaneamente, fonda il gruppo rock Taverna Marchesi, nel quale suona la chitarra. Dopo un breve trasferimento a Londra, torna in Italia e inizia a studiare recitazione con il corso “Professione attore” al Bel Teatro di Padova e a recitare con l’omonima compagnia teatrale. Terminati gli studi universitari a Padova, torna a Bergamo e fonda il Teatro Sghembo. Prosegue la sua formazione attoriale con vari seminari presso la Scuola Europea dell’Arte dell’Attore di San Miniato, in provincia di Pisa. Nel 2003 si è trasferito a Roma per proseguire la sua carriera con una passione ardente. Marchesi è sposato da più di dieci anni con l’attrice Simonetta Solder e hanno due figli di nome Giacomo e Pietro Leone. Nonostante viva a Roma da anni, Giorgio Marchesi è ancora profondamente legato alla città di Bergamo ed è un devoto tifoso dell’Atalanta.

Progetti

1998 – La macchina infernale (regia di Roberto Innocente, spettacolo teatrale)

2003 – Una vita in regalo (in onda su Rai 1, miniserie TV)

2004 – Macbeth (regia di Romano Talevi, spettacolo teatrale)

2006 – Don Giovanni, il dissoluto punito (regia di Antonio Salines, spettacolo teatrale)

2006 – Mission: Impossible III (regia di J. J. Abrams)

2007 – La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa (in onda su Canale 5, miniserie TV)

2010 – Mine vaganti (regia di Ferzan Özpetek)

2011 – 2016 – Un medico in famiglia (in onda su Rai 1, serie TV)

2012 – ACAB – All Cops Are Bastards (regia di Stefano Sollima)

2012 – Romanzo di una strage (regia di Marco Tullio Giordana)

2012 – 2015 – Una grande famiglia (in onda su Rai 1, serie TV)

2016 – Braccialetti rossi (in onda su Rai 1, miniserie TV)

2016 – Un bacio (regia di Ivan Cotroneo)

2017 – Sorelle (in onda su Rai 1, serie TV)

2018 – L’allieva (in onda su Rai 1, miniserie TV)

2019 – I Medici – Nel nome della famiglia (in onda su Rai 1, serie TV)

2021 – Il fu Mattia Pascal (spettacolo teatrale)

2022 – La sposa (in onda su Rai 1, miniserie TV)

Chi è la moglie di Giorgio Marchesi?

È la signora Simonetta Solder, un’attrice, e sembra che il loro incontro sia avvenuto a teatro.

Dove vive Giorgio Marchesi?

L’attore risiede a Roma con la moglie e la prole.

Chi sono i figli di Giorgio Marchesi?

Il signor Pietro Leone e il signor Giacomo Marchesi sono le persone in questione.

Qual è il contributo di Giorgio Marchesi alla serie I Medici?

Marchesi ha interpretato il ruolo di Giacomo Spinelli in quattro episodi della terza stagione della serie.

Esiste una voce per Simonetta Solder su Wikipedia?

La moglie di Giorgio Marchesi non ha una pagina Wikipedia a lei dedicata.

Qual è il profilo Instagram di Giorgio Marchesi?

L’attore ha un profilo Instagram sul quale pubblica regolarmente aggiornamenti sulle sue attività professionali e istantanee della sua vita privata e dei suoi viaggi.