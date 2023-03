Chi è Giovanna Ralli? Età, carriera, biografia, marito e figli

Giovanna Ralli è una delle attrici italiane più amate e conosciute. Ecco alcune curiosità su di lei!

Giovanna Ralli è una famosa attrice italiana che ha lavorato con alcuni dei più grandi registi del cinema italiano. È stata due volte vincitrice del Nastro d’Argento e ha recitato al fianco di attori di successo. Sebbene non abbia raggiunto il livello di successo a Hollywood che desiderava, ha conquistato la sua patria. Scopriamo di più su di lei!

Giovanna Ralli è un’attrice italiana emergente che si sta rapidamente facendo un nome. È apparsa in numerosi film e spettacoli televisivi e ha ricevuto il plauso della critica per il suo lavoro. La Ralli è un’attrice talentuosa e versatile e sicuramente avrà una carriera lunga e di successo davanti a sé.

Nome completo: Giovanna Ralli

Sono nata il 2 gennaio 1935 a Roma.

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Attrice

Marito: Ettore Boschi

Sorella: Patrizia Lari

Giovanna Ralli: biografia

Giovanna nasce a Roma il 2 gennaio 1935, sotto il segno del Capricorno. Fin da giovanissima scopre la passione per la recitazione. Inizia a partecipare a film all’età di 6 anni e, nonostante la giovane età, ha le idee molto chiare su ciò che vuole diventare in futuro. Continua a recitare e a studiare, e a 15 anni fa diverse apparizioni come comparsa, ma senza ottenere successo.

L’attrice diventa nota a metà degli anni Cinquanta, grazie alla relazione con Sergio Amidei, un produttore cinematografico di cui si innamora. Ottiene diversi ruoli da protagonista in film popolari, tra cui Racconti romani, Una pelliccia di visone e Un eroe dei nostri tempi, che la rendono famosa soprattutto per il suo personaggio di “popolana romana”.

Giovanna ha avuto molti successi e ha ricevuto diversi premi, ma ha puntato su Hollywood. Recita in alcuni film che non raggiungono la popolarità e torna in Italia sempre più scoraggiata. Decide di dedicarsi al teatro e torna sul grande schermo dopo 10 anni di assenza. Nonostante non ottenga più ruoli importanti, Giovanna è rimasta una delle attrici italiane più amate dal pubblico.

Giovanna Ralli: vita privata

Non si hanno molte informazioni sulla vita privata dell’attrice romana, se non che ha avuto una lunga relazione con Amidei. Tuttavia, il loro amore finì presto. Nel 1977 ha sposato l’avvocato Ettore Boschi, scomparso nel 2013. In gioventù ha avuto una storia d’amore con il giornalista Maurizio Costanzo, con cui ha sempre mantenuto una splendida amicizia nel corso degli anni.

Non sappiamo se l’artista romana abbia ritrovato l’amore, ma speriamo di sì!