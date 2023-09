Chi è Giovanni Roncato? Età, causa morte, moglie e figli

Giovanni Roncato, il visionario fondatore dell’acclamata Valigeria Roncato, ci ha lasciato mercoledì all’età di 81 anni. La notizia è stata comunicata dalla moglie Loredana e dai figli Alessandra, Cristiano, Andrea ed Enrico.

Un Pioniere del Settore

Nato a Campodarsego il 16 marzo 1942, Gianni Roncato ha da sempre respirato l’aria della valigeria, affiancando il padre fin da giovane. Il padre era un pioniere nel settore sin dagli anni ’40, e Gianni ha imparato l’arte della valigeria con passione e dedizione. Queste competenze lo hanno portato a fondare nel 1973 la celebre Valigeria Roncato S.p.A., che sarebbe diventata un’icona del Made in Italy a livello globale.

Un Uomo Multifaceted

Gianni Roncato è stato un uomo di molte sfaccettature: un affettuoso marito, padre e nonno, un imprenditore di successo e un grande innovatore. È stato il primo in Europa nel suo settore a introdurre la catena di montaggio all’interno del proprio stabilimento, trasformando la Valigeria Roncato S.p.A. nel principale produttore mondiale di valigie 24 ore dell’epoca. Ha affrontato con tenacia le sfide degli ultimi 50 anni, sempre fedele ai valori che hanno guidato il suo lavoro: qualità impeccabile, stile italiano e innovazione.

Un Eredità Duratura

Giovanni Roncato lascia dietro di sé una famiglia amorevole, composta dalla moglie Loredana, dai figli Alessandra, Cristiano, Andrea ed Enrico, e ben 13 nipoti, che erano il suo più grande tesoro. La sua scomparsa arriva in un momento significativo, poiché quest’anno si celebra il 50° anniversario dell’azienda. I suoi figli e collaboratori continueranno a portare avanti il suo lavoro con determinazione, affrontando le sfide con la stessa dedizione e passione che li ha sempre contraddistinti, seguendo l’esempio del loro illustre padre.

Un Addio Dolce e Commosso

Nelle parole dei familiari: “Nostro padre era un uomo instancabile, entusiasta della vita, ottimista e di buon cuore, ha lavorato fino all’ultimo istante perché viveva per creare. Ci lascia tanti bellissimi esempi e ricordi che saranno di stimolo per continuare quanto da lui iniziato nello spirito di continuità e sviluppo. Abbiamo fatto tutto quanto era nelle nostre possibilità per poterlo riportare a casa e potergli dare una possibilità.” La famiglia Roncato ringrazia caldamente tutto il personale dell’ospedale Camposampiero per la loro professionalità e dedizione, nonostante le critiche condizioni in cui si trovava Gianni. Inoltre, hanno autorizzato la donazione degli organi nella speranza di dare nuova vita a chi ne ha bisogno.

Giovanni Roncato, con il suo spirito intraprendente e il suo straordinario contributo al mondo delle valigie, sarà per sempre ricordato come un’icona dell’imprenditoria italiana.