Chi è Giuseppina Palluzzi fidanzata di Andrew Howe? Età, lavoro e figli

Da un decennio, la compagna di Andrew Howe è Giuseppina Palluzzi, proveniente anch’essa dall’atletica: la giovane sostiene ogni sua prestazione sportiva e gli fornisce la motivazione per allenarsi con rigore. Residenti a Rieti, sono stati fotografati insieme alla celebrazione del ventennale del circolo Due Ponti Sporting Club di Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica. Giudicando dai loro sguardi affettuosi e dai sorrisi, il loro legame appare solido e duraturo. Nel frattempo, oltre agli allenamenti giornalieri, Andrew Howe coltiva un’altra passione: suona la batteria in una band rock alternativa, i Craiving. Chissà se per Andrew Howe è in vista una carriera musicale? Nel frattempo, sappiamo che ha conquistato la medaglia d’oro in amore.

Andrew Howe, velocista e detentore del record di salto in lungo, è membro del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica militare italiana. Tuttavia, Andrew Howe è diventato celebre principalmente per la sua partecipazione a uno spot televisivo di Ballando con le Stelle, in cui aveva una compagna piuttosto invadente che gli portava via la merenda, con la quale sembrava avere un certo feeling fin dall’inizio. Di conseguenza, erano circolate voci di un presunto flirt tra i due, ma a quanto pare non è così.

Andrew Howe si ritira

L’annuncio ufficiale arriverà oggi nella prima puntata dell’anno di Verissimo, su Canale 5. E l’impegno preso sarebbe definitivo: “Ho deciso di smettere con l’atletica leggera”.

Andrew Howe, 37 anni, ha dichiarato:

“Scelgo questo percorso per conoscere meglio me stesso come individuo e non solo come sportivo. Non smetterò mai di allenarmi, lo sport rimarrà parte integrante della mia vita e non scomparirò mai da quest’ambiente”.

Continua, citando il sito di Mediaset Sport:

“Sono sempre stato molto esigente con me stesso, ma a un certo punto mi sono sentito come se non avessi mai avuto il tempo di assimilare tutto ciò che avevo fatto. Come se non avessi mai raggiunto il mio vero obiettivo, che era quello di vincere le Olimpiadi”.

Poi parla anche della madre, che avrebbe avuto un ictus due mesi fa, circostanza che avrebbe accelerato la sua decisione.

“Mia madre ha avuto un ictus due mesi e mezzo fa. Viveva e lavorava in America e quando ho ricevuto la telefonata alle 2 di notte ero con amici e non ho voluto dire niente a nessuno. Il giorno dopo sono partito immediatamente per Los Angeles. Era il minimo che potessi fare, lei è stata forte per me tutta la vita e ora dovevo esserlo io per lei”.

Ora la madre è tornata in Italia e, precisa Howe, sta meglio. Riguardo al futuro, Andrew ha rivelato di lavorare come personal trainer e che non gli dispiacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo.