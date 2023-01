Chi è Gloria Guida? Età, marito, figli, matrimonio con Johnny Dorelli

Gloria Guida è una potenza assoluta! Nata a Merano il 19 novembre 1955, è un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella di incredibile talento. È un’ispirazione per tutti noi!

Con immensa gioia, Gloria Guida, all’età di 67 anni, ha sposato l’amato cantante e attore Johnny Dorelli, dopo 12 anni di felice fidanzamento. Dalla loro unione, nel 1982, è nata una bellissima figlia, Guendalina, che da allora li ha benedetti con una deliziosa nipotina, Ginevra, che trascorre molto tempo con la sua amata nonna.

Biografia

Fin da quando era una giovane diciassettenne che cantava nel locale del padre, la famiglia è sempre stata il fondamento della sua vita. Ora, essere nonna è diventata la sua più fervida passione.

Gloria Guida ha esordito sul grande schermo con La ragazzina, seguito a breve distanza da La minorenne: entrambi i film raccontano la vita di adolescenti benestanti e i loro tentativi di riempire il vuoto della noia con l’esplorazione sessuale.

In Blue Jeans (1975), interpreta senza paura una giovane prostituta che, dopo una retata della polizia, viene presa in custodia dal padre. Con questo film si tuffa a capofitto nel genere della commedia sexy italiana.

Nel 1975, l’attrice è stata assolutamente conquistata dai suoi ruoli in La novizia e Quell’età birichina, entrambi diretti da Pier Giorgio Ferretti.

La liceale è il film che consolida la sua eredità, ambientato in una scuola di provincia dove la splendida liceale deve affrontare le avances di insegnanti, amministratori e compagni. È un film che sarà seguito da una serie di sequel che proseguiranno la storia.

Dopo essersi innamorata perdutamente di Johnny Dorelli sul set di Bollenti spiriti (1981) ed essersi poi sposata, Gloria Guida ha deciso di allontanarsi dal grande schermo per dedicarsi all’amato marito e alla figlia.

Negli ultimi anni ha fatto faville con le sue splendide interpretazioni in fiction come Fratelli Benvenuti e talent show come Io Canto e Tale e Quale Show, ma è nel 2018 che fa il suo vero ritorno trionfale alla ribalta, conducendo il programma Le Ragazze su Rai 3!