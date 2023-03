Chi è Grazia Letizia Veronese moglie e figlio di Lucio Battisti? Età, lavoro, figlio Luca

Grazia Letizia Veronese e Luca Filippo Carlo Battisti sono stati al fianco di Lucio Battisti fino al suo ultimo giorno. Sono la moglie e il figlio. Grazia Letizia Veronese è la moglie di Lucio Battisti. È una donna appassionata che ama profondamente il marito.

Grazia Letizia Veronese è stata il grande amore di Lucio Battisti. I due si sono conosciuti nel 1968 al Festival di Sanremo, dove lui partecipò con la canzone “La farfalla impazzita”. Tra Grazia Letizia Veronese e Lucio Battisti ci fu un grande amore che durò fino all’ultimo giorno di vita dell’artista.

La donna rimase al fianco del marito fino all’ultimo respiro e fu lei a volerne proteggere la privacy decidendo di non emettere alcun bollettino sulla sua salute e di non rendere note le cause ufficiali della sua morte.

L’amore della coppia per l’altro era forte e unico, e hanno cementato il loro legame non solo con il matrimonio ma anche con la nascita del loro unico figlio, Luca Filippo Carlo.

Chi è Luca Filippo Carlo, figlio di Lucio Battisti? È un musicista appassionato che ama creare nuova musica ed esibirsi per i suoi fan.

Luca Filippo Carlo è nato dall’amore tra Lucio Battisti e Grazia Letizia Veronese. Classe 1973, nato e cresciuto con la musica, ha scelto di seguire la stessa strada del padre. Cresciuto con la passione per i Beatles, consapevole del peso del cognome che porta, Luca ha voluto comunque intraprendere la strada della musica.

Luca Filippo Carlo è orgoglioso delle canzoni e dell’arte di suo padre e ha cercato di rendere tutte le canzoni del padre disponibili per tutti. “Non vogliamo vendere la musica, ma distribuirla gratuitamente al di fuori dei circuiti commerciali. Il nostro obiettivo è raggiungere le persone, non fare profitti. Le canzoni di mio padre non dovrebbero essere messe all’asta e finire nelle mani di chiunque”, ha dichiarato in passato.