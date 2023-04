Chi è Gretel Coello ex moglie di Paolo Brosio? Età, lavoro e figli

Gretel Coello, modella graziosa e attraente di origine cubana, è nota anche per il suo lavoro su SkyMeteo come presentatrice del meteo. Sebbene abbia parlato raramente di molte delle sue attività, è riuscita a mantenere la sua privacy. Gretel Coello è nota per essere stata la seconda moglie di Paolo Brosio; il matrimonio è durato dal 2004 al 2008, prima della celebre trasformazione spirituale del giornalista.

I due sembravano essere una coppia incredibilmente affiatata, ma tutto si è inasprito a causa di un presunto atto di infedeltà da parte di lei, che sembra aver causato un’immensa sofferenza al giornalista, il quale non si è trattenuto dal fare commenti piuttosto acerbi, accennando anche alla possibilità di vendicarsi con numerose ragazze di cui non conosceva nemmeno il nome. L’esito finale è noto a tutti: Paul ha invece trovato la sua redenzione e, ad oggi, vive una relazione molto virtuosa con Ania Goledzinowska.

Dopo un anno, Gretel Coello e Davide Cinotti hanno trovato l’amore, che ha segnato un cambiamento significativo nella vita dell’ex modella. I due hanno messo su famiglia e hanno un figlio, Ruben, che non è sotto gli occhi di tutti. Purtroppo non abbiamo molte informazioni perché il suo account Instagram è privato e lei non è molto disponibile a rilasciare interviste.

L’attraente Gretel ha mantenuto un carattere allegro, anche dopo la separazione da Paolo Brosio. La donna, una splendida modella di origine cubana, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Brosio, che si è ripreso solo dopo un periodo di tempo significativo.