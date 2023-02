Chi è Hilo figlio di Max Pezzali? Età, altezza, genitori, madre e malattia

Max Pezzali sarà ospite questa sera della trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin, dove parlerà della sua carriera musicale e della sua vita privata, compreso il figlio Hilo. Artista tra i più noti e amati del panorama musicale italiano, Pezzali ha avuto una carriera straordinaria sia con Mauro Repetto che come solista. Le sue canzoni memorabili trasudano vita e non vediamo l’ora di sentirlo parlare di qualcosa di più della semplice musica a Verissimo stasera.

Max Pezzali è un cantante e cantautore italiano attivo nell’industria musicale dai primi anni Novanta. Ha pubblicato diversi album da solista ed è stato anche membro della band 883. Pezzali ha 46 anni, è alto 1,78 metri e pesa circa 75 kg. È sposato con la moglie Stefania dal 2008 e insieme hanno due figli.

Nome: Massimo Pezzali, detto Max

Sono nato il 14 novembre 1967.

Età: 53 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Partner: Debora Pelamatti

Professione: Cantautore

Luogo di nascita: Pavia

Altezza: 177 cm

Peso: 77 kg

Max Pezzali, biografia

Massimo Pezzali, conosciuto da tutti come Max, è nato a Pavia, in Lombardia, il 14 novembre 1967, 53 anni fa. È figlio di Sergio e Alba, proprietari di un negozio di fiori e piante. Fin da piccolo la sua vita è stata segnata dalla passione per la musica. Frequenta il liceo scientifico, ma a causa della sua bella musa distrattrice viene bocciato e perde un anno. In seguito lo definirà come il primo punto di svolta della sua futura carriera. Proprio in quel periodo farà la conoscenza di Mauro Repetto, un caro amico con il quale fonderà i leggendari 883. Mauro e Max scriveranno insieme di musica mentre studiano per la maturità. Nella vita di Pezzali ci sarà spazio solo per la musica: la sua esperienza universitaria sarà breve e fallimentare.

Max Pezzali ha avuto una carriera straordinaria, con successi su successi e un nuovo album di sicuro successo.

La carriera del più famoso duo pop italiano esplode molto presto: Il talento vocale di Pezzali e i testi di Repetto sono una combinazione inarrestabile di successi di pubblico. È possibile citare solo una parte delle canzoni che hanno letteralmente fatto la storia della musica italiana: Hanno Ucciso L’uomo Ragno, Sei Un Mito, Nord sud ovest est, Come Mai.

Quando Repetto se ne va, Max non si ferma: nel 2004 inizia la sua carriera da solista. Le vendite, i premi e la partecipazione ai festival testimoniano il suo continuo successo. Singoli come Lo strano percorso ed Eccoti hanno risuonato tra i fan vecchi e nuovi.

L’ultimo album del cantautore, Qualcosa di nuovo, è stato accolto molto bene dal pubblico, e Pezzali ha dimostrato di essere un artista versatile facendo bene anche nel mondo del cinema.

La sua naturale fotogenia gli è valsa anche una presenza importante in TV (Sanremo giovani, MTV Split, The Voice of Italy, Che fuori tempo che fa). In TV è un talento naturale e il suo volto fotogenico gli è valso un posto in alcune delle trasmissioni più popolari.

Max Pezzali è un uomo di famiglia: ha un figlio, Hilo, e si è sposato due volte. È un marito e un padre affettuoso e devoto ed è molto orgoglioso della sua famiglia.

Max Pezzali è stato sposato con Martina Marinucci dal 2005 al 2013, ma sono rimasti in buoni rapporti. Hanno un figlio, Hilo, nato nel 2008. Pezzali cerca di mantenere una relazione aperta con Hilo e, dall’aprile 2019, è sposato con Debora Pelamatti.

Chi è il suo manager?

Mauro Repetto, compositore, ballerino, dirigente d’azienda e imprenditore, è attualmente il suo manager. Le relazioni che Pezzali è in grado di coltivare e preservare sono il segno delle sue qualità umane e, in questo caso, professionali.

Max è dimagrito, la malattia?

Negli ultimi anni Max è notevolmente dimagrito e nel 2020 questa tendenza si è accentuata. Ma le preoccupazioni dei fan non hanno trovato finora alcuna conferma medica. Piuttosto, la sua passione per le moto ha causato un fastidio alla testa del femore che si è acuito nel tempo, fino a diventare cronico. L’artista sta attualmente prendendo provvedimenti per risolvere questo piccolo problema di salute.

