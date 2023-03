Chi è il fidanzato dell’ex Suor Cristina Scuccia? Età, dove vive e cosa fa

Dopo l’incontro sorprendente della scorsa settimana, in cui abbiamo visto l’ex suora Cristina parlare apertamente con Silvia Toffanin, oggi Cristina Scuccia, precedentemente conosciuta come la suora protagonista di The Voice, tornerà a Verissimo. Condividerà le emozioni vissute in quest’ultima settimana: dopo 15 anni di vita consacrata, ha scelto di abbandonare l’abito religioso, lasciare le suore orsoline e intraprendere un nuovo percorso. Attualmente lavora in Spagna come cameriera e non esclude la possibilità di innamorarsi di un uomo.

Cristina ha un fidanzato oggi?

Dopo 15 anni di vita religiosa, l’ex suora Cristina, ora semplicemente Cristina, ha messo da parte il velo e ha cambiato direzione. “Non ho mai dubitato di Dio, Suor Cristina è ancora parte di me, ciò che sono oggi lo devo a lei. È stato un processo complicato e difficile, ma ora sorrido, più forte di prima. Credo ancora nella vita e in Dio”, ha dichiarato Cristina durante l’intervista a Verissimo.

L’ex suora ha anche toccato il tema dell’amore e della possibilità di avere un fidanzato. Attualmente single, si dichiara pronta a innamorarsi. “Sono stata la sposa di Gesù in passato, credo nell’amore, ma non è qualcosa che sto considerando al momento. Gli ammiratori? Devo ammettere che senza l’abito, alcuni si sono avvicinati. Se l’amore arriva, non posso fermarlo. Credo nell’amore, nella vita e nel colpo di fulmine. Sono aperta alla vita e all’amore, non si può frenare i sentimenti”.

La vita attuale di Cristina Scuccia

Cristina Scuccia, un tempo suora a The Voice, ora lavora come cameriera e risiede in Spagna. Ha deciso di cambiare completamente la sua vita e l’ha capovolta.