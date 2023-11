Chi è il nuovo avvocato di Turetta nel caso dell’omicidio di Giulia Cecchettin?

Nel più recente sviluppo dell’omicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta è stato trasferito nel carcere di Verona, e un nuovo avvocato, Giovanni Caruso, lo rappresenta legalmente. Turetta sarà interrogato dal gip il 28 novembre, mentre l’autopsia sulla povera vittima è prevista per il 1° dicembre.

Il Benessere di Turetta e la Visita Psichiatrica

Il nuovo avvocato di Filippo Turetta ha dichiarato che “le condizioni di salute del mio assistito sono accettabili”. Tuttavia, il giovane di 22 anni, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, è stato sottoposto a una visita psichiatrica. Questa mossa potrebbe avere implicazioni significative per il caso.

La Detenzione di Turetta a Verona

Filippo Turetta è attualmente detenuto a Verona in un’area isolata, anche se non è solo. Secondo la direttrice del carcere, Francesca Gioieni, è stato trattato come qualsiasi altro detenuto nuovo di zecca. Tuttavia, sono state adottate procedure extra per monitorare il potenziale rischio di suicidio, come di consueto per i nuovi arrivati. Solo dopo il 28 novembre, Turetta potrà finalmente incontrare i suoi genitori.





Il Reparto “Protetto” e le Indagini in Corso

Filippo Turetta sarà presto trasferito in un reparto “protetto,” riservato a coloro che non possono essere ospitati nelle sezioni comuni per una serie di motivi. Nel frattempo, le indagini sull’omicidio di Giulia Cecchettin proseguono senza sosta. Sospetti recenti hanno indicato un acquisto online sospetto di nastro adesivo argentato, simile a quello utilizzato durante l’omicidio. La polizia sta esaminando attentamente le circostanze dell’aggressione, incluso il ritrovamento di sacchi neri, guanti e due coltelli vicino al corpo della vittima. Nonostante ciò, l’ipotesi di premeditazione potrebbe comportare la massima pena per Turetta.

L’Attesa per l’Autopsia di Giulia Cecchettin

L’autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin è programmata per il 1° dicembre e si spera che possa fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’aggressione. Questo passo cruciale potrebbe gettare luce su vari aspetti del caso e contribuire alla ricerca della verità. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi in questa tragica vicenda.