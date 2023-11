Sapete chi è Paola la figlia di Laura Pausini? Età, lavoro, vita privata e dove vive

La celebre cantante Laura Pausini e il suo talentuoso marito Paolo Carta formano una splendida famiglia, ma il vero tesoro della loro unione è la loro adorabile figlia, Paola. Scopriamo chi è Paola Carta e quale sia la sua vita.

Chi è Paola Carta?

Paola Carta, la figlia di Laura Pausini e Paolo Carta, è una giovane di 10 anni, nata l’8 febbraio 2013. Il suo nome è un dolce simbolo dell’amore e dell’unione dei suoi genitori, entrambi celebri nel mondo della musica. La nascita di Paola è stata accolta con gioia da entrambi i genitori, con Laura Pausini che ha persino dedicato una canzone intitolata “Celeste” alla sua gravidanza, con tanto di video girato durante questo periodo speciale.

Il padre di Paola, Paolo Carta, è un noto chitarrista e un collaboratore di lunga data della Pausini. Nato a Roma nel 1964, Paolo ha costruito una carriera musicale di grande successo, suonando al fianco di artisti di fama internazionale come Whitney Houston e Lionel Richie. La sua versatilità artistica lo ha portato a partecipare al Festival di Sanremo e a comporre brani di grande successo, diventando un punto di riferimento nella vita sia artistica che familiare di Laura Pausini.





Fratelli e Vita di Famiglia

Paola ha la fortuna di avere tre fratelli più grandi, Jader, Jacopo e Joseph, tutti nati dal precedente matrimonio di Paolo Carta con Rebecca Galli. La famiglia Carta vive in un ambiente di profondo rispetto reciproco, costruendo una solida relazione familiare allargata in cui Paola brilla come una stella.

Dove Vive Paola?

Attualmente, Paola frequenta la scuola primaria e vive a Roma con sua madre Laura, suo padre Paolo, i suoi fratelli, i nonni Fabrizio e Gianna e anche sua zia Silvia, sorella minore della Pausini. Questa è una famiglia unita che condivide momenti preziosi insieme.

Oltre alla sua straordinaria carriera musicale, Laura Pausini è coinvolta in iniziative benefiche, tra cui la sensibilizzazione sul cancro infantile. Un esempio tangibile del loro impegno è la creazione congiunta di una “Baby Pelones,” un’iniziativa benefica a supporto della fondazione JuegaTerapia contro il cancro infantile.

Inizialmente, la famiglia ha protetto Paola dalla pubblicità, ma più recentemente, Laura Pausini ha condiviso alcune immagini della sua adorabile “Fragolina” su Instagram. La cantante descrive Paola come una bambina felice, curiosa, attenta ed educata.

Anche se Paola è ancora giovane, dalle recenti dichiarazioni di Laura Pausini sembra che abbia ereditato il talento per la musica e l’arte in generale dai suoi famosi genitori. Pertanto, il futuro sembra promettente per la piccola Paola.