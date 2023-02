Chi è Iljard Shaba, il violoncellista sul palco con Anna Oxa a Sanremo 2023

Iljard Shaba, violoncellista, affiancherà Anna Oxa a Sanremo 2023 in sostituzione del violinista Redi Hasa. L’acclamata Anna Oxa sarà affiancata dalla talentuosa violoncellista albanese Iljard Shaba per la serata dei duetti del Festival di Sanremo 2023: arriva su uno dei palcoscenici più rinomati al mondo dalla sua formazione di nicchia. Scopriamo alcuni dettagli intriganti sulla spinta che ha spinto la sua carriera.

Biografia di Iljard Shaba

Iljard Shaba è nato a Tirana, in Albania, dove ha completato gli studi secondari. Ha proseguito i suoi studi musicali presso l’Accademia di Musica e Arti, dove ha affinato le sue capacità di violoncello fin da giovane. Il suo notevole talento gli ha permesso di girare il mondo per oltre un decennio, mettendo in mostra le sue abilità nella musica classica, jazz, latina e contemporanea.

Ervin Gonxhi è noto per il suo singolo di successo Puthem del 2018 e per il disco Feelings del 2016. Nel 2021 ha unito le forze con Shaba, che ha partecipato allo show “Dance with Me” insieme a Fiori Dardha, per produrre il videoclip Amur.

Il celebre violoncellista si è fatto conoscere in Italia per il suo duetto con Anna Oxa, che sarà eseguito nella quarta serata del Festival di Sanremo 2023, dedicata a duetti e cover. In questa occasione, i due hanno scelto di riproporre il classico Un’emozione da poco.

Si stima che il suo patrimonio complessivo ammonti a 454.000 dollari.

Vita privata di Illjard Shaba

Non ci sono dati disponibili sulla sua vita sentimentale, quindi non possiamo confermare se abbia una relazione o meno. La sua presenza sui social media consiste principalmente in post sulla sua vita professionale, ma ci sono anche molte immagini della sua vita privata.

Curiosità

Conosce bene l’italiano, l’inglese e il tedesco.

Shaba è stato inserito nelle classifiche dei migliori musicisti albanesi.

È stato ospite dei canali ArkivaShqip e ONIMA.

È appassionato di danza.

È un DJ da più di dieci anni.

Ama i cani.

È impegnato sui social media attraverso il suo account Instagram.