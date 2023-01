Chi è Ivan Cottini ballerino di Amici? Età, moglie, figli, carriera, malattia

Ivan Cottini è un ex barelliere di Amici 13 che ha affrontato con coraggio Ballando con le stelle nonostante la malattia.

Quando a Ivan Cottini è stata diagnosticata la sclerosi multipla, il suo mondo è crollato. Come ha raccontato con passione il ballerino e testimonial AISM, era l’aprile 2013 quando è stato colpito da questa malattia devastante. Ivan si è svegliato una mattina con sintomi particolari: non riusciva a vedere da un occhio e aveva difficoltà a masticare.

Dopo aver dovuto abbandonare la sua carriera di modello, ha combattuto la malattia con rinnovato vigore. In un’intervista con Serena Bortone, ha ammesso di aver pensato di togliersi la vita, ma ora il suo sogno è tornare a ballare e continuare le cure.

Ivan Cottini è una persona straordinaria, una forza da non sottovalutare! Il suo monologo ad Amici è stato davvero notevole, lasciando tutti a bocca aperta per il suo talento e la sua bravura.

Ivan Cottini è un appassionato ballerino e modello che ha partecipato all’edizione 2017 di Amici, vinta da Irama. Nato ad Ascoli Piceno, nelle Marche, nel 1987, oggi ha 35 anni. Fin da giovane si è dedicato agli studi e all’amore per la danza, fino a diventare coreografo e ballerino professionista prima della malattia. Nonostante la diagnosi di sclerosi multipla, continua ad allenarsi duramente e a danzare: gli dà la forza di sconfiggere questo male.

Ivan Cottini è stato parte integrante di Amici 2017 per tre anni, famoso per il suo monologo ispiratore sul non arrendersi mai. Nel 2019 ha partecipato a Ballando con le Stelle on the road e l’anno successivo è stato invitato da Amadeus a esibirsi sul palco di Sanremo, grazie al suo notevole coraggio e alla sua tenacia. Nella vita privata, Ivan è padre orgoglioso di Viola, 5 anni, avuta dall’ex moglie Valentina, conosciuta in ospedale durante i primi controlli. Per finire, il modello è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella. Ivan Cottini è un incredibile esempio di forza e determinazione.