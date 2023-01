Chi è Alba Parietti? Età, marito, compagno, figli e vita privata

Alba Antonella Parietti, nata a Torino il 2 luglio 1961, è una showgirl, conduttrice televisiva, opinionista e attrice italiana. Alba Antonella Parietti, nata a Torino il 2 luglio 1961, è una nota showgirl, conduttrice televisiva, opinionista e attrice italiana.

Alba Parietti età, fidanzato

Alba Parietti, attrice e showgirl 61enne, ha una relazione con Fabio Adami. Nato nel 1967 e originario di Roma, Adami ha fatto notizia quando è stato visto per la prima volta in compagnia della Parietti. Come direttore commerciale di Poste Italiane, è lontano dal mondo dello spettacolo. Adami è padre separato di due figli, di cui uno ancora piccolo. Risiede a Roma e ama giocare a paddle. Si dice che Adami abbia conquistato l’affetto della Parietti durante una serata con amici comuni.

Alba Parietti ha recentemente espresso la sua gratitudine per l’attuale fase della sua vita in relazione alla sua storia con Adami. “Sto vivendo il momento più bello della mia vita; non vorrei tornare ai 30 anni. Chi dice che i 60 sono i nuovi 40 ha ragione”, ha dichiarato in un’intervista. Ha poi spiegato che la sua realizzazione individuale è ciò che la rende attraente per un uomo, e che tutto il resto viene dopo.

Nel 1981, la Parietti ha sposato l’attore Franco Oppini e ha dato alla luce il figlio Francesco Maria Oppini il 6 aprile 1982. Tuttavia, la coppia si separa nel 1990 e divorzia ufficialmente nel 1997. In seguito, nel 1991 la Parietti ha iniziato una relazione con il filosofo e professore universitario Stefano Bonaga, durata cinque anni. Questa relazione è stata la causa della sua separazione da Oppini e la Parietti l’ha descritta come “una storia d’amore bella e importante, dall’inizio alla fine”.

A Bonaga si deve anche la sua “conversione intellettuale”, che l’ha portata a esprimere pubblicamente le sue convinzioni politiche. La relazione è terminata nel 1996 a causa della sua breve storia con Christopher Lambert, anche se è stata brevemente ripresa nel 2017. La Parietti ha poi avuto una breve relazione con il finanziere Jody Vender nel 1999 e dal 2001 al 2007 ha avuto una relazione a lungo termine con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea, che si è protratta fino al 2010. Dal 2010 al 2014 ha avuto una relazione con Cristiano De André.