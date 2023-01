Chi è Javier Rigau l’ex marito di Gina Lollobrigida? Età, origini, figli e vita privata

Javier Rigau è l’amato ex marito spagnolo dell’iconica Gina Lollobrigida, e la loro appassionata relazione è iniziata quando lui era ancora un giovane, alcuni dicono addirittura minorenne. Scopriamo l’uomo che è volato dalla Spagna per dare l’ultimo saluto alla leggendaria attrice quando la sua salute si è deteriorata, prima della sua morte avvenuta il 16 gennaio 2023.

Francisco Javier Rigau y Rafols è nato nel 1961, anche se alcuni giornali hanno riportato come anno di nascita il 1959. Nella vita privata è un imprenditore, ma è stato anche legato sentimentalmente alla famosa attrice Gina Lollobrigida. La coppia ha reso pubblica la propria relazione nell’ottobre 2006 – Gina ha persino rivelato alla rivista spagnola Hola di voler sposare Javier, nonostante la differenza di età di oltre 30 anni! È stato ipotizzato che la coppia si sia fidanzata a metà degli anni ’80, 20 anni prima del loro annuncio pubblico.

Pomeriggio Cinque aveva chiesto a Gina di sposarlo, ma lei gli aveva spezzato il cuore dicendo di no. “Mi dispiace, ma non posso farlo”, aveva tristemente dichiarato “La Bersagliera”, infrangendo i sogni di un matrimonio sull’asse Italia-Spagna a New York.

Il 26 marzo 2011, El Mundo ha rivelato una sorpresa scioccante: Javier Rigau e Gina Lollobrigida si erano segretamente sposati nel 2010! Gina era completamente all’oscuro del matrimonio fino a quando non è stato rivelato, e ha immediatamente denunciato il marito. “Nel 2012 mi ha trascinato da un notaio e mi ha chiesto di firmare un atto per una causa civile contro un avvocato spagnolo. Ero assolutamente sconvolta dal modo in cui cercava di usarmi per vendicarsi dei media”, ha coraggiosamente testimoniato in tribunale.

Javier Rigau ha sempre proclamato con passione la sua innocenza e nel 2017 il tribunale lo ha rivendicato. Ha affermato che Gina è stata ingannata dal noto Andrea Piazzolla. Lo spagnolo è stato scagionato dal reato di frode. Due anni dopo la Sacra Rota ha dichiarato nullo il matrimonio. “Sono sIgnorina”, esclamò con gioia Gina Lollobrigida.

All’indomani della straziante scomparsa di Gina Lollobrigida, Javier Rigau ha espresso il suo dolore a La vita in diretta, rivelando che il suo patrimonio è stato disperso e che è necessaria un’indagine approfondita per scoprire la verità.