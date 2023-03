Chi è Jeremias Rodriguez fratello di Belen? Vita privata, fidanzata, età

Scopriamo di più sulla vita privata e professionale di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia. È un influencer che ha conquistato il web.

Jeremias Rodriguez è noto per la sua partecipazione alla 14esima edizione de L’Isola dei Famosi. L’argentino è il fratello minore di Belen Rodriguez e vanta un grande seguito su Instagram. Conosciamo meglio l’ex fidanzato di Soleil Sorge!

Jeremias Rodriguez è il fratello di Belen e probabilmente ci sono molte cose che non sapete di lui! È un ragazzo appassionato, con molti interessi e sempre pronto a divertirsi. È anche un grande ascoltatore e ha sempre dei saggi consigli da offrire. Conoscete Jeremias e sarete sicuramente affascinati dalla sua personalità contagiosa!

Jeremias Rodriguez è nato l’11 novembre 1998 a Buenos Aires, sotto il segno dello Scorpione. Oggi l’argentino vanta un fisico tonico con i suoi 190 cm di muscoli ma, come lui stesso ha raccontato, in passato ha sofferto di obesità, arrivando a pesare più di 100 kg. Jeremias ha un legame molto forte con la sua famiglia e con le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez. L’argentino trascorre molto tempo con il nipote Santiago, figlio della showgirl e di Stefano De Martino, che adora follemente.

Oggi Jeremias è un famoso influencer e vanta un profilo Instagram con oltre 680 mila follower. Il pubblico italiano ha imparato ad apprezzarlo grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, dove è entrato in coppia con la sorella Cecilia. Successivamente, Rodriguez ha partecipato a L’Isola dei Famosi, dove ha conosciuto la bella Soleil Sorge. I due sono la coppia della 14esima edizione e, nonostante Jeremias venga eliminato dopo sole tre puntate, il loro legame supera la distanza.

Il passato sentimentale di Rodriguez è un argomento di discussione molto caldo. L’argentino ha avuto un flirt con una ristoratrice italiana di New York, Ilaria, e poi è stato avvistato in compagnia dell’ex concorrente di Uomini e Donne Rossella Intellicato. In Honduras, Jeremias si è legato sentimentalmente a Soleil con la quale ha iniziato una relazione piuttosto seria, tanto da decidere di andare a vivere insieme a Milano. Recentemente, Jeremias è stato avvistato insieme a quella che si pensa sia la sua nuova fiamma: l’assistente di volo milanese Deborah Togni.