Chi è Jessica Aidi la moglie di Marco Verratti: la storia, età, lavoro, figli e dove vivono

Jessica Aidi è la moglie del celebre Marco Verratti. Cosa sappiamo della persona che ha fatto capitolare questo celebre uomo? Ecco le scoperte che abbiamo fatto sulla sua vita, la sua professione e il dettaglio più significativo, il luogo che da anni è il punto di ritrovo di questa fortunata coppia di innamorati.

Chi è Marco Verratti?

Marco Verratti, nato a Pescara nel 1992, ha dimostrato fin da piccolo un notevole talento nel mondo del calcio, tanto da essere considerato uno dei calciatori più formidabili d’Europa. La sua carriera si è svolta in gran parte con il Paris Saint Germain, anche se si è distinto in numerose altre squadre francesi.

Il successo di Marco Verratti è stato subito evidente in Italia, quando è stato selezionato per giocare con la Nazionale italiana, visto come il successore di Andrea Pirlo. I suoi primi anni sono stati trascorsi a Manoppello, dove ha iniziato a giocare a calcio. In seguito è passato al Pescara, al Del Paris Saint Germain e ad altri club che hanno contribuito a fargli fare carriera. Nonostante la giovane età, è già sposato e ha due figli dal precedente matrimonio. Nel 2001 si è unito in matrimonio con la sua nuova compagna, Jessica Aidi.

Jessica Aidi, biografia e carriera

Nella puntata di oggi di Verissimo sarà ospite l’apprezzata Jessica Aidi. Nata a Montpellier, in Francia, nel 1992, la signora Aidi ha conquistato il pubblico con il suo sguardo magnetico e il suo fascino seducente. Questo è stato particolarmente evidente per Marco Verratti, che è stato attratto dalla sua bellezza.

Il loro incontro è stato immediato nel 2019, quando lei lavorava come cameriera. Dopo qualche mese, lui le ha chiesto di sposarlo e si sono sposati in Francia. Non si sa molto di lei, anche se sembra che abbia iniziato a fare la modella dopo aver incontrato il calciatore.

La coppia risiede attualmente in Francia a causa delle loro occupazioni, ma, quando possibile, si reca in Italia dove possiede una seconda residenza. Al momento non hanno figli, anche se hanno intenzione di metter su famiglia in futuro.