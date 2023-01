Chi è Jolanda Renga? Età, altezza, fidanzato figlia di Ambra Angiolini e Francesco

Jolanda Renga, 18 anni, è figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini. Nelle ultime ore si è guadagnata una notevole attenzione sui social media per la sua difesa pubblica contro chi l’ha etichettata come “brutta”. La risposta è stata accolta da un ampio consenso da parte del pubblico, che ha espresso in gran parte il proprio sostegno nei suoi confronti. Diamo un’occhiata più da vicino agli hobby di Jolanda Renga, alla sua vita privata e agli eventi che l’hanno portata all’attenzione del pubblico.

Jolanda Renga è una diciottenne con una corporatura e una statura simili a quelle della madre.

Jolanda Renga, nata il 4 gennaio 2004, dimostra una maturità superiore ai suoi 18 anni. Di recente ha cambiato la sua acconciatura in un bob, che ricorda quella della madre. La sua fisicità è una combinazione dei suoi genitori, con l’altezza del padre e il sorriso luminoso della madre.

Fratello Leonardo

Jolanda Renga ha un fratello minore, Leonardo, nato nel 2006. La relazione tra Ambra Angiolini e Francesco Renga è durata dal 2004 al 2015, quando i due hanno scelto di separarsi. I due fratelli hanno un forte legame, come dimostra il post di Jolanda in cui i due indossano le orecchie di Topolino della Disney.

Cosa fa Jolanda Renga

Jolanda Renga frequenta attualmente la quinta elementare e sta frequentando l’ultimo anno di scuola prima del diploma.

Fidanzato e hobby

La figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini preferisce tenere la sua vita privata lontana dagli occhi del pubblico e al momento sembra essere single. È affezionata al suo cavallo e al suo cane domestico Bugo, con i quali si diverte ad andare a cavallo.