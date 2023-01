Chi è Joshua ( Zack ) cane eroe: La storia vera

Venerdì è il giorno in cui si ricorda la Shoah e tutte le persone innocenti che hanno perso la vita a causa della malvagità umana. Questa settimana, le emittenti televisive hanno deciso di trasmettere molti film dedicati agli ebrei, che ci aiuteranno a ricordare e onorare le loro vite.

Questa sera, alle 21.25, Rai Uno proporrà il film Zack Dog Hero. Ecco alcuni dettagli sul film e soprattutto alcuni particolari sul protagonista Joshua.

Di cosa parla il film dedicato all’Olocausto?

Siamo nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale e la persecuzione delle famiglie ebree è in pieno svolgimento in Germania. Gli ebrei sono accusati di essere responsabili del fallimento della nazione e vengono perseguitati da tutti e da tutto.

Protagonista di questa storia è una famiglia ebrea che decide di adottare un cane, un pastore tedesco a cui viene dato il nome di Zack. Il nucleo familiare vive in totale spensieratezza fino a quando, in seguito alla promulgazione delle Leggi di Norimberga, perde la possibilità di avere il cagnolino. La famiglia viene quindi deportata nei campi di concentramento, mentre Zack finisce nelle mani di un ufficiale delle SS.

Zack viene scelto per diventare una guardia del campo di concentramento, ma in quell’occasione scorge il suo vecchio padrone, Joshua. È ovviamente molto diverso da come lo ricordava, ma il cane ci mette poco a riconoscerlo. Proprio per questo motivo, decide di rimanere al suo fianco e farà di tutto per farlo fuggire dal campo.

Chi è Joshua, il protagonista del film? È un giovane appassionato e determinato a fare la differenza nel mondo.

Joshua è il protagonista di Zack Dog Hero e rappresenta il bambino che viene deportato nel campo di concentramento. È un bambino molto tranquillo e sorridente, anche se la sua gioia scompare quando il suo amico Zack viene rapito.

Zack e la sua famiglia vengono deportati in un campo di concentramento e Joshua ha la fortuna di trovarsi lì con Zack. Grazie a Zack, Joshua riuscirà a fuggire e a salvarsi la vita.

Joshua è interpretato da August Maturo, un ragazzo nato a Ventura nel 2006. È un attore americano che ha esordito su Disney Channel. Lo avrete infatti visto in Girl Meets World, Zack dog hero, Slap face e Bad seed returns.