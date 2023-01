Chi è Juliana Moreira? Età, origini, carriera, marito Edoardo Stoppa e Figli

Scopriamo gli incredibili segreti di Juliana Moreira: il suo regime di fitness e la sua bellissima unione con Edoardo Stoppa!

Nata il 15 aprile 1982 a San Paolo, Juliana Moreira è un’appassionata modella e showgirl brasiliana ora naturalizzata italiana. Il suo sogno di sempre è stato quello di diventare una conduttrice di programmi per bambini e lo ha perseguito diligentemente in Brasile. Alla fine degli anni ’90 si è trasferita in Italia, ha iniziato a fare la modella e a fare provini per Antonio Ricci, ottenendo infine un lavoro come conduttrice per Cultura Moderna. Scopriamo l’affascinante storia della showgirl brasiliana e il suo percorso sentimentale con Edoardo Stoppa!

Conoscete l’incredibile Juliana Moreira! Ecco 8 fatti affascinanti su di lei da non perdere.

È appassionata di arti marziali e si assicura di guardare le gare in TV ogni sera prima di andare a letto. Si è dedicata alla thai boxe, che le è stata di grande aiuto per ritrovare la linea e la fiducia in se stessa dopo la gravidanza.

Abbraccia il “buffone” che è in lei e preferisce stare comoda e rilassata a casa. Non si sente appassionata o sexy e non si preoccupa di indossare biancheria intima.

Giura sulle maschere di bellezza per ottenere una carnagione luminosa, anche quando lavora duramente al suo computer portatile, comodamente a casa sua!

Il giorno del suo matrimonio era assolutamente radiosa con il suo bellissimo abito bianco e le sue scintillanti scarpe da ginnastica argentate. La figlia Lua Sophie, sua damigella d’onore, l’ha abbinata con orgoglio alle stesse scarpe, creando un momento speciale tra loro.

Nel 2019, si è difesa strenuamente quando è stata vittima di uno scherzo de Le Iene e ha dimostrato la sua forza stendendo una modella!

Adora viaggiare ed esplorare il mondo! Insieme a Edoardo Stoppa, hanno avuto la fortuna di sperimentare le meraviglie della Thailandia, del Nepal e, naturalmente, del Brasile, l’amata patria della showgirl che non vede l’ora di visitare quando possibile.

Si esprime con passione sui social media attraverso il suo profilo Instagram!

Ci teniamo a scoprire quanto guadagna esattamente!

La passione di Juliana Moreira per i bambini e il suo impegno nella vita privata sono innegabili!

Negli ultimi dieci anni, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono stati beatamente innamorati. Dopo 10 anni di devozione, la coppia si è finalmente unita in matrimonio nel novembre 2017. Edoardo, ex inviato storico di Striscia La Notizia, e Juliana hanno avuto due bellissimi figli, Lua Sophie (nata il 25 luglio 2011) e Sol Gabriel (nato il 29 agosto 2016). Sono il ritratto del vero amore!

Il matrimonio è stato organizzato in fretta e furia, perché il padre della showgirl era in visita in Italia per un breve periodo. Chi, Edoardo Stoppa, ha condiviso con entusiasmo: “[…] abbiamo mandato gli inviti ai nostri amici tramite whatsapp con un videomessaggio personalizzato per dare un tocco personale, e il tema sarà Italia-Brasile-Mondo, le nostre radici e la nostra passione”.

Nel febbraio 2021 ho condiviso con passione su Instagram la mia storia di voler ridurre il mio seno. L’avevo già fatto in passato e alcune persone lo avevano notato. Purtroppo il mio seno continua a crescere, provocandomi un forte dolore alla schiena.

Chi è il marito di Juliana Moreira?

Nato in una notte stellata a Milano, il 20 novembre 1969, sotto il segno dello Scorpione, Edoardo Stoppa è l’amato marito di Juliana Moreira. La sua instancabile dedizione ai servizi sul benessere degli animali per Striscia la Notizia è stata accolta con appassionato apprezzamento dal pubblico.

Dal 2020 è entusiasta di avere una propria rubrica a tema animali su Tv8, all’interno del programma quotidiano Tutte le mattine!

Dove vive Juliana Moreira?

I post di Juliana Moreira sui social media hanno rivelato che vive felicemente a Milano con il suo amato marito e due adorabili bambini! Tuttavia, non ci sono ulteriori informazioni sulla loro casa o sulla zona circostante.