Chi è Katia Ricciarelli? Età, marito, Pippo Baudo, figli, aborto, gioco d’azzardo

Katia Ricciarelli è un soprano e attrice italiana. È nata a Rovigo il 18 gennaio 1946.

Katia Ricciarelli ha 76 anni. Dopo una lunga relazione con il tenore José Carreras, durata 13 anni, ha sposato il presentatore televisivo Pippo Baudo il 18 gennaio 1986, giorno del suo 40° compleanno; la coppia si è separata nel 2004 e ha divorziato tre anni dopo.

La coppia non ha mai avuto figli, ma l’attrice e cantante lirica ha recentemente raccontato di essere rimasta incinta una volta e di aver abortito. Ha detto che lei e Pippo si erano fidanzati da poco, ancora in segreto, e che era ancora troppo presto per avere un figlio. Invece, a 26 anni, Katia ha perso la testa per l’impresario Paolo Grassi, un uomo molto più grande di lei.

Il gioco d’azzardo

Ospite del programma “Belve”, Katia Ricciarelli ha raccontato di avere una passione per il gioco d’azzardo.

Ricordo che all’epoca vivevo a Monte Carlo e sono andata al casinò. Ho fatto una scala reale su una delle macchine e ho vinto 150.000 euro. Ma poi, quando la cassiera stava per farmi la ricevuta, ne feci un’altra. Tuttavia, da quel momento non ho lavorato per due mesi. In quel periodo ho perso un po’ di soldi, ma non più di 5.000 euro. Alla fine ho vinto più di quanto ho perso, ma provate a dirlo alle persone che etichettano gli altri come ludopatici.

Biografia

La carriera di Katia Ricciarelli inizia nel 1969, quando debutta a Mantova con La bohème. Nel 1971 vince il Concorso Internazionale Voci Verdiane, conquistando la notorietà. Da questo anno in poi, la carriera della Ricciarelli è accompagnata solo da grandi successi che la portano nei teatri più famosi e stimati del mondo, come il Teatro alla Scala, la Lyric Opera di Chicago, il Metropolitan Opera di New York e la Royal Opera di Londra.

All’inizio degli anni Ottanta, la Ricciarelli ha iniziato una collaborazione decennale con il Rossini Opera Festival di Pesaro, dove ha ottenuto notevoli successi nel repertorio belcantistico, soprattutto rossiniano (Semiramide, Elena ne La donna del lago, Bianca in Bianca e Falliero al fianco di Marilyn Horne, Ninetta ne La gazza ladra, Madama Cortese nella storica prima ripresa mondiale de Il viaggio a Reims sotto la direzione di Abbado), ma anche Donizetti (si ricorda soprattutto Lucrezia Borgia a Bologna nel 1984).

Nel 1994 è stata insignita del titolo di Kammersängerin a Vienna e di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana in riconoscimento dei suoi 25 anni di carriera. Nel 1999, in occasione del suo 30° anniversario di carriera, debutta in Fedora. Negli anni Duemila ha ridotto la sua carriera operistica, limitando la sua attività al Politeama Greco di Lecce, di cui è stata direttore artistico e dove ha debuttato in nuove opere: Werther (2001), Le convenienze ed inconvenienze teatrali (2002), Rinaldo (2003). È stata direttore artistico dello Sferisterio di Macerata dal 2003 al 2005.

Nel 2021 è concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.