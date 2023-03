Chi è Kekko Silvestre? Età, Modà, moglie, figli malattia e vita privata

Kekko Silvestre è il talentuoso cantante e frontman della popolare band italiana Modà. Conosciamo meglio la sua carriera e la sua vita privata. Francesco Silvestre, nato a Milano nel 1978, è cresciuto con una passione per la musica e ha iniziato a studiare pianoforte da giovane. Ha poi fondato una band insieme a due amici, originariamente chiamata Pop Doc, che successivamente è diventata Modà.

Con la sua grinta e determinazione, Kekko e i Modà hanno pubblicato sette album e due EP, diventando una delle band più amate e rispettate d’Italia. Il loro successo è stato costruito attraverso anni di duro lavoro e dedizione alla musica, che si è tradotto in numerosi successi commerciali e in una vasta base di fan. Hanno partecipato a Sanremo per ben quattro edizioni, ottenendo il secondo posto nel 2011 con la canzone “Arriverà” in collaborazione con Emma Marrone.

Oltre alla sua carriera con i Modà, Kekko è anche un produttore discografico di successo e un cantautore talentuoso. Ha collaborato con molte delle più grandi star della musica italiana e ha contribuito a creare alcuni dei brani più iconici della scena musicale italiana.

Nel 2017, durante i Wind Music Awards, Kekko ha annunciato che la band si sarebbe presa una pausa, ma ha continuato a lavorare come produttore e cantautore. Nonostante la sua popolarità, Kekko è un uomo riservato e preferisce mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Tuttavia, i suoi fan lo ammirano per la sua dedizione alla musica e per il suo talento unico e inimitabile.

Kekko Silvestre, il carismatico cantante della band italiana Modà, ha affrontato un periodo difficile durante il lockdown, ma non ha mai smesso di lavorare alla sua musica. Insieme alla band, ha pubblicato l’album “Buona fortuna – Parte prima”, che esprime il desiderio di riscatto dopo un periodo difficile per la società. Nel 2022 è uscita anche la seconda parte di “Buona fortuna” e nel 2023 i Modà hanno partecipato a Sanremo con il brano “Lasciami”.

Kekko è sposato con la sua amata Laura dal 1999 e ha una figlia di nome Gioia, a cui è molto legato. È molto attento all’educazione della figlia e le insegna a difendere i deboli contro il bullismo. Kekko e Laura hanno un rapporto molto speciale e lui ammette che lei lo ha sempre supportato nei suoi sogni, anche durante i momenti più difficili.

Laura è una persona molto riservata e non si sa molto della sua vita privata. Non ha profili social e preferisce mantenere un basso profilo. Tuttavia, il suo amore e il suo sostegno per Kekko sono evidenti e hanno contribuito alla sua eccezionale carriera musicale.

In generale, Kekko Silvestre è un artista molto talentuoso e dedicato, con una forte passione per la musica e un amore incondizionato per la sua famiglia. La sua carriera musicale continua a prosperare e noi siamo sicuri che continuerà a regalarci bellissime canzoni e performance emozionanti per molto tempo ancora.

La Depressione: Kekko ha parlato apertamente della sua lotta contro la depressione, che lo ha colpito nel 2021. Ha descritto la depressione come un “male oscuro” che non si vede ma che vive dentro di te.

Carriera da scrittore: Kekko ha composto canzoni non solo per i Modà, ma anche per famosi cantanti italiani. Inoltre, ha pubblicato un’autobiografia “Come un pittore” nel 2012 e un romanzo “Cash. Storia di un campione” nel 2018.

Tifoso del Napoli: Nonostante sia nato e cresciuto a Milano, Kekko è un grande tifoso del Napoli.

Tatuaggi: Kekko ha molti tatuaggi, tra cui il simbolo del suo segno zodiacale, la sua data di nascita scritta in numeri romani, il suo nome in giapponese e il nome della figlia.

Carriera precedente: Prima di intraprendere la carriera di cantante, Kekko gestiva un’azienda di facchinaggio.

Social Media: Kekko è abbastanza attivo sul profilo Instagram e Facebook della band, dove condivide momenti della sua quotidianità e promuove i suoi progetti e quelli della band.