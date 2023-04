Chi è Kevin Pipitone fratello di Denise e figlio di Piera Maggio

Piera Maggio è felicissima di annunciare la nascita di Dayana, l’ultima arrivata nella famiglia di Kevin Pipitone. Finalmente nonni!

Piera, madre di Denise, non ha mai perso la speranza dalla misteriosa scomparsa della figlia da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. Denise aveva solo quattro anni al momento del rapimento, tanto da spingere la madre a mobilitare l’intero Paese nella ricerca della figlia.

Inoltre, Piera ha un altro figlio, Kevin.

Kevin è il primo figlio nato da Piera Maggio e Toni Pipitone, essendo più grande della loro secondogenita, Denise.

Denise era stata percepita come la figlia di Toni, data la sua educazione in un matrimonio stabile. Tuttavia, Piera ha rivelato al pubblico che il padre naturale di Denise era Piero Pulizzi alla scomparsa di Toni.

Kevin Pipitone sta entrando oggi nella paternità, essendosi sposato nell’agosto del 2021. Ha mantenuto un profilo basso, sostenuto dall’amore della madre. Per molto tempo, molti non sapevano che Piera avesse un altro figlio.

Kevi Pipitone ha scritto una lettera a Denise per festeggiare il 18° compleanno della sorella.

In occasione del 18° compleanno di Denise, Kevin ha composto una lettera per sua sorella e ha espresso la sua gratitudine alla loro madre Piera per la sua straordinaria cura e dedizione a Denise e alla sua eredità. Di seguito riportiamo il contenuto della lettera:

Negli anni trascorsi dalla tua scomparsa, nostra madre è stata l’unica a darmi la speranza che tutto questo potesse un giorno finire. La sua perseveranza e la sua dedizione hanno fatto sì che i tuoi rapitori non potessero dimenticare il crimine commesso, vedendo il tuo volto ovunque nei media. Denise, hai una madre straordinaria che non si è mai dimenticata di te e ha sopportato un grande dolore dal giorno della tua scomparsa. Ha lottato senza sosta affinché la verità venisse rivelata, nella speranza di ricongiungersi a te.

Oggi inizia un nuovo capitolo per questa straordinaria madre, che intraprende il suo viaggio come nonna straordinaria. I bambini portano sempre gioia e ottimismo in ogni situazione.

Come atto di solidarietà, è importante condividere le immagini dell’Age Progression di come Denise potrebbe apparire oggi, per far sì che non venga dimenticata.