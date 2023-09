Chi è la mamma di Rebecca Staffelli figlia di Valerio

L’11 settembre 2023 è stata una data speciale per il Grande Fratello, grazie all’arrivo di Rebecca Staffelli come la nuova “voce del popolo” del reality show. Figlia di Valerio Staffelli, noto volto televisivo e speaker radiofonico, Rebecca ha fatto il suo debutto in prima serata su Canale 5, accolta calorosamente da Alfonso Signorini e dal pubblico presente in studio. Ma chi è davvero Rebecca Staffelli e qual è il suo ruolo nel Grande Fratello? Scopriamolo insieme.

Il Ruolo di Rebecca nel Grande Fratello

Nel suo primo giorno di lavoro, Rebecca ha mostrato ai telespettatori la sua nuova postazione, da cui può monitorare costantemente le numerose telecamere presenti nella casa del Grande Fratello, 24 ore su 24. Ma il suo ruolo non si limita a osservare gli avvenimenti all’interno della casa; Rebecca sarà anche responsabile di seguire gli interventi social legati al Grande Fratello. È un compito importante che richiede dedizione e attenzione costante.

Chi è la Mamma di Rebecca Staffelli

Rebecca Staffelli è figlia d’arte, ma non solo da parte di suo padre Valerio. La madre di Rebecca è Matilde Zarcone, una famosa showgirl che ha iniziato la sua carriera negli anni ’80. Il suo ruolo più riconoscibile è stato quello di valletta a “Buona Domenica,” un popolare programma televisivo condotto da Lorella Cuccarini e Marco Columbro. Tuttavia, dopo aver incontrato Valerio Staffelli nel 1990, Matilde ha deciso di dedicarsi alla famiglia.

Matilde e Valerio si sono sposati nel 1994 e hanno avuto due figli, il primogenito Riccardo e, nel 1998, Rebecca. Da allora, Matilde ha scelto di vivere una vita più riservata lontano dai riflettori televisivi e dai social media. Nonostante la sua riservatezza, chiunque abbia avuto l’opportunità di vedere Matilde non può fare a meno di notare la sua bellezza e il suo fascino, tratti che condivide con sua figlia Rebecca.