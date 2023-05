Chi è la moglie di Nino Frassica? Età, figli, lavoro e dove vivono

Nino Frassica è noto per il suo talento artistico. Sebbene alcuni si riferiscano a lui come a un semplice comico, la sua carriera ha dimostrato che è un attore poliedrico. Il suo percorso è iniziato con Renzo Arbore e, dopo essersi affermato in teatro, è passato alla televisione.

Nino Frassica ha recitato in numerose fiction di successo, come Don Matteo, ma cosa si sa della sua vita privata? Per esempio, chi è la moglie dell’attore?

Nino Frassica è sposato con Barbara Exignotis, nata nel 1975. Purtroppo le informazioni disponibili su di lei sono poche, compresa la data di nascita esatta. Tuttavia, è probabile che sia molto più giovane di Nino Frassica. Inoltre, Barbara Exignotis ha una figlia da una precedente relazione.

Non è chiaro il motivo, ma la moglie di Nino Frassica ha scelto di trasferirsi da Milano in una piccola città del Veneto. In gioventù ha lavorato brevemente come attrice in film per adulti prima di dedicarsi alla sua vera passione, il teatro, in cui ha ottenuto notevoli riconoscimenti.

Dopo il matrimonio, Frassica e Barbara si sono trasferiti in una residenza a Roma, ma le conoscenze sull’esatta ubicazione della loro dimora in città sono limitate.

Il precedente matrimonio di Nino Frassica

Prima della relazione con Barbara Exignotis, Nino Frassica aveva già sposato una sua collega, Daniela Conti, nel 1985. I due si erano incontrati per la prima volta mentre frequentavano i corsi di recitazione a Messina, la loro città natale.

Nel 1993, il matrimonio tra Nino Frassica e Daniela Conti è terminato per motivi non del tutto noti. Nel 2017 l’attore ha sposato Barbara Exignotis, che, secondo quanto riportato, ha 25 anni in meno di lui. Tuttavia, il divario di età tra i due non sembra essere un problema e i due sembrano essere una coppia molto affiatata.

Nino Frassica e la sua compagna, Barbara Exignotis, non possiedono la patente di guida e quindi si affidano ai mezzi pubblici e ai taxi per spostarsi da casa, anche per gli impegni di lavoro.