Chi è Laura Adriani, Paola in Resta con Me? Età, carriera, vita privata, famiglia

Conoscete Laura Adriani? Interpreta il ruolo di Paola nella fiction “Resta con Me” su Rai 1. Quella di stasera sarà la terza e quarta puntata della miniserie.

“Resta con Me” ha rapidamente guadagnato popolarità tra i telespettatori grazie alla sua trama accattivante, agli interpreti di talento e agli eventi intriganti.

Diamo un’occhiata all’età, alla carriera e alla vita privata di Laura, che per molti è ancora un po’ un mistero. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei. Laura Adriani è un’attrice che ha recitato in numerosi film e programmi televisivi. Ha avuto anche una carriera di successo come modella. Oltre a lavorare nel mondo dello spettacolo, Laura Adriani è anche madre e moglie.

Laura Adriani è nata a Roma nel 1994 e attualmente studia psicologia. La sua vera passione è il mondo dello spettacolo.

Laura ha debuttato sul piccolo schermo nel 2007 con la serie televisiva Caravaggio, ma ha trovato il successo con il ruolo di Ti lascio una canzone e di Viky per il canale Viky Tv. Il suo debutto sul grande schermo nel 2010 con il film Pizza Giochi segna l’inizio della sua esponenziale ascesa alla notorietà.

Inizia a ricevere richieste per serie televisive e film; tra le serie più importanti ci sono I Cesaroni, presenti dalla quarta e alla quinta stagione, Un caso di coscienza 4, Squadra mobile, Solo per amore – Destini incrociati, Makari, Cuori, A casa tutti bene – La serie e Che Dio ci Aiuti.

Si può vedere la sua partecipazione ai film Tutta colpa di Freud, My Name is Maya, These Days, Non c’è più religione, Il colore nascosto delle cose e Let Her Spin. Ad oggi, la si può vedere nella nuova serie di Rai1 Resta con me.

Non ci sono molte notizie sulla vita privata di Laura Adriani, anche se sappiamo che in passato è stata legata sentimentalmente a Michele Cesari.

Durante un’intervista a SuperguidaTv, ha parlato del loro primo incontro sul set di Un angelo all’inferno nel 2019. Quando le è stato chiesto se fosse felicemente fidanzata, ha risposto: “Sì, sono felicemente fidanzata. Non mi piace mostrarmi sui social media, anche perché sono l’anti-romanzo. Non mi piace ostentare la mia intimità. Mi piace condividere e lui è stato presente qualche volta sui social. Si prende cura anche della sua privacy e per questo lo stimo molto”.