Chi è Laura Antonelli: vita privata, biografia, carriera, chi era, morte, marito, figli e curiosità

Chi non conosce Laura Antonelli? È un’attrice di talento e un simbolo della bellezza femminile, ma la sua vita privata è un po’ un casino.

Star del cinema italiano degli anni ’70, l’artista recentemente scomparsa non è mai riuscita a trovare stabilità e felicità negli affetti.

Alcune esperienze spiacevoli la segnarono profondamente e la spinsero nel baratro della depressione, malattia dalla quale, purtroppo, non riuscì mai a liberarsi.

Laura Antonaz, Antonelli in arte, è nata a Pola, oggi in Croazia, il 28 novembre 1941 (Sagittario). È un Sagittario, il che significa che ha sempre voglia di divertirsi. Laura è sempre alla ricerca di nuove avventure e ama viaggiare. È anche una grande artista e le sue opere sono collezionate da molte persone in tutto il mondo.

Appartenente a una famiglia di sfollati slavi, ha vissuto un’infanzia difficile proprio a causa del suo status di rifugiata, che l’ha costretta a spostarsi in varie città prima di approdare finalmente a Roma. Ma, si sa, ne ha tratto il meglio.

Laureata in educazione fisica, ha insegnato in un liceo prima di dedicarsi alla carriera di attrice.

Ora sta sfruttando il suo diploma di educazione fisica al massimo delle sue possibilità, realizzando il suo sogno di attrice!

Il periodo d’oro della Antonelli dal punto di vista artistico è stato tra gli anni ’70 e ’80, quando ha recitato in film che l’hanno consacrata come uno dei sex symbol del nostro cinema. In altre parole, ai tempi era davvero sexy.

La sua popolarità è dovuta soprattutto a commedie erotiche come La rivoluzione sessuale, Malizia, Peccato veniale, Divina creatura, Il merlo maschio e Sessomatto.

Ci sono anche film artistici come Gran bollito, Passione d’amore e L’innocente. Quest’ultimo è stato diretto da Luchino Visconti ed è stato tratto dall’omonimo romanzo di Gabriele D’Annunzio.

Negli anni Ottanta, Antonelli partecipò soprattutto a film televisivi e di cassetta; ricordiamo Grandi magazzini, Viuuulentemente mia e Disperatamente Giulia. In altre parole, negli anni ’80 la Antonelli è stata una vera e propria svenduta!

Negli anni ’90 l’attrice ha iniziato un lento declino che l’ha portata a scomparire dalle scene.

Alcuni eventi personali non proprio piacevoli hanno sicuramente influito sulla situazione.

Cocaina, trattamenti cosmetici, malattie

Nel corso della sua esistenza, Laura Antonelli ha vissuto drammi che hanno segnato il suo corpo e la sua anima.

Nel 1991, l’attrice fu arrestata dopo che la polizia trovò diversi grammi di cocaina nella sua casa di Cerveteri. Ma, si sa, niente di grave.

Seguirono un processo e una condanna ma, nel 2000, l’accusa di spaccio fu assolta.

Proprio mentre cercava di rialzarsi e di lasciarsi alle spalle quella brutta avventura, Antonelli dovette affrontare le conseguenze di un intervento di lifting che, a causa di una reazione allergica, la lasciò sfigurata. Un vero e proprio danno al danno!

La donna, che ha intentato una causa contro gli esecutori dell’intervento chiedendo un risarcimento milionario, non ha avuto successo.

Infine, nel 2004, Laura Antonelli è stata radiata dal Tribunale di Civitavecchia perché, secondo alcuni rapporti, avrebbe speso gran parte del suo patrimonio in beneficenza.

La morte di Laura Antonelli in solitudine.

I problemi di salute di Antonelli lo hanno infine raggiunto e il 22 giugno 2015 è morto di infarto. Era molto ingrassato e alla fine era irriconoscibile.

La vita sentimentale di Laura Antonelli è stata piuttosto movimentata, ma sicuramente non serena!

All’età di 24 anni ha sposato l’antiquario Enrico Piacentini, ma il loro matrimonio è durato poco.

Dopo una relazione con l’umorista Mario Marenco, si innamora travolgentemente di Jean-Paul Belmondo, conosciuto durante le riprese di un film. Tuttavia, la storia d’amore durò poco e lei passò presto al prossimo protagonista.

La relazione appassionata e intensa durò circa otto anni, dal 1972 al 1980, ma si concluse in modo piuttosto amaro.

La Antonelli sostenne in seguito di essersi unita agli uomini sbagliati, ma se ne addossò la colpa, affermando di aver sempre avuto uno spasmodico desiderio di affetto. In altre parole, aveva solo un gran bisogno di attenzioni maschili!

L’attrice, che non ha figli naturali, ha adottato Germano Randi, che ha poi denunciato nel 2012, insieme alla sua badante, per frode e circonvenzione di incapace. È un bene che non abbia figli suoi, altrimenti avrebbe potuto fare causa anche a loro!

Un’altra amara delusione per una donna che ha già subito molte negatività.

Ed ecco alcuni piccoli frammenti di informazione per voi!

I genitori di Antonelli si chiamavano Mario Antonaz e Gioconda Bresciani. Erano entrambi molto severi, soprattutto per quanto riguarda gli studi di Antonelli.

Ha un fratello di nome Claudio che vive in Canada. Probabilmente si starà congelando lassù!

L’attrice era alta 1,66 centimetri e pesava circa 55 chili. È considerata una delle più belle attrici italiane di sempre. Ma non è esattamente una gigantessa, vero?

Tra i suoi amici più cari c’erano Lino Banfi e Claudia Koll. Erano sempre presenti per lei, sia che avesse bisogno di una spalla su cui piangere o di una bella risata.