Chi è Laura Efrikian ex moglie di Gianni Morandi? Età, origini, figli, dove vive e che fine ha fatto

Nata il 14 giugno 1940 a Treviso, Laura Efrikian è un’attrice e annunciatrice televisiva. Suo padre, Angelo Ephrikian, era di origine armena e fu violinista, direttore d’orchestra e compositore.

Laura ha 82 anni. Il 13 luglio 1966 ha sposato Gianni Morandi, con cui ha avuto i figli Serena (nata prematuramente e vissuta solo 9 ore), Marianna e Marco, che l’hanno resa nonna di cinque nipoti (due di Marianna avuti con Biagio Antonacci e tre di Marco). Nel 1979 il matrimonio con Morandi finì. In un’intervista al Corriere dichiarò che tra loro, dopo l’amore, era nata una grande amicizia, simile all’amore ma meno intensa.

Nel 2004 Morandi ha sposato Anna Dan, mentre Efrikian ha iniziato una relazione a distanza con un uomo italiano che vive in Kenya. Ha dichiarato al Corriere della Sera: “Non ho mai avuto l’intenzione di formare un’altra famiglia. Ho avuto una relazione di qualche anno con un uomo (…). Si dà il caso che avesse la stessa età di Gianni”. Ha poi aggiunto: “È stata una storia intrigante che ha funzionato, forse grazie alla distanza. Io ero a Roma e lui in Africa. È stato piacevole ritrovarsi e trascorrere lunghi periodi insieme. Alla fine, però, la relazione sentimentale è finita”.

Laura Efrikian ha ottenuto i primi riconoscimenti nel settore musicale dopo essere entrata in Rai a Milano come annunciatrice. Successivamente, è stata la conduttrice di due importanti eventi televisivi musicali, “Canzonissima” e il Festival di Sanremo 1962.

La carriera di attrice della Efrikian comprende ruoli in film come “Ercole alla conquista di Atlantide” con Reg Park, e opere teatrali come “La cittadella” e “David Copperfield” sotto la direzione di Anton Giulio Majano. La signora Morandi ha avuto anche una serie di interpretazioni di successo in teatro.

La carriera di attrice della Efrikian è fiorita tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Nel 2000 ha partecipato alla serie televisiva “Don Luca”, interpretando il ruolo della madre di Luca Laurenti, e l’anno successivo è stata scritturata nel telefilm di Luigi Parisi “Il morso del serpente”.

Alla fine degli anni Settanta, Laura Efrikian ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e da allora si è dedicata alla pittura e alle attività umanitarie.

Recentemente, la sua vita è stata portata alla ribalta della cronaca dopo la pubblicazione del libro “Una famiglia armena”, che racconta la sua storia.