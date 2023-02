Chi è Laura figlia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Età, lavoro, marito e figli

Laura Mattarella, figlia del Presidente Sergio Mattarella, sarà presente a Sanremo 2023.

Laura Mattarella, figlia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà presente stasera – martedì 7 febbraio – al Festival di Sanremo 2023. Nata a Palermo il 16 febbraio 1967, dal 3 febbraio 2015 Laura affianca il padre nella rappresentanza della Repubblica o della Presidenza in occasione di eventi ufficiali, ruolo che tradizionalmente viene svolto dalle consorti dei Presidenti della Repubblica italiana dopo la scomparsa della moglie di Sergio nel 2012.

Durante il mandato del padre, l’avvocato amministrativista si è allontanata dalla sua professione per adempiere ai tradizionali doveri della consorte del Presidente, essendo il padre rimasto vedovo dal 2012. Sposata e con tre figli, il nonno paterno Bernardo ha ricoperto più volte incarichi ministeriali e lo zio Piersanti Mattarella è stato presidente della Regione Siciliana, tragicamente ucciso dalla mafia. Il nonno materno era lo stimato giurista Lauro Chiazzese.

Laura Mattarella è stata la terza donna, non coniuge del Presidente, a ricoprire il ruolo di consorte del Presidente della Repubblica in protocolli cerimoniali nella storia del partito repubblicano. Prima di lei, Giuseppe Saragat e Oscar Luigi Scalfaro erano entrambi accompagnati dalle figlie, rispettivamente Ernestina Saragat e Marianna Scalfaro, anziché dalle mogli.

Ha accompagnato il padre per la prima volta in un evento pubblico in occasione del ricevimento per la Festa della Repubblica del 2015 nei giardini del Quirinale. Durante la visita di Stato del 2015 in Vietnam, ha inoltre condotto incontri in autonomia.

Dalla sua nomina a Capo dello Stato nel 2015, il Presidente Mattarella è stato accompagnato agli eventi ufficiali dalla figlia Laura, poiché la moglie, Marisa Chizzese, è morta di cancro nel 2012. Marisa è nata a Palermo ed era figlia di Lauro Chiazzese, professore di diritto romano ed ex rettore dell’Università di Palermo. Inoltre, fu deputato del Consiglio nazionale fino al giugno 1946. Gli ultimi momenti di vita di Marisa sono stati trascorsi a Castellammare del Golfo, a Trapani, nella sua Sicilia.

Sergio Mattarella e la moglie Marisa Chiazzese hanno avuto tre figli: Laura, Francesco e Bernardo Giorgio. La coppia aveva un rapporto molto riservato e Mattarella ha ricordato con affetto la moglie con le seguenti parole: “Ho trascorso innumerevoli settimane negli ospedali oncologici seguendo la persona più importante della mia vita. Sarebbe utile per tutti passare un po’ di tempo negli ospedali, perché ci aiuterebbe a mettere le cose in prospettiva”. Dopo la morte di Marisa, Laura divenne la compagna ufficiale del padre in tutti gli eventi, assumendo di fatto il ruolo di first lady d’Italia.