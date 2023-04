Chi è Laura Pausini? Età, marito, figlia, carriera e biografia

Laura Pausini è un’icona assoluta! La sua voce accattivante e la sua arte sono adorate dal pubblico italiano e hanno fatto il giro del mondo. È una vera e propria potenza e oggi ci immergiamo nella sua vita pubblica e privata per scoprirne tutti i dettagli. Conosciamo la vera Laura Pausini!

Età di Laura Pausini

Laura Pausini, nata il 16 maggio 1974 a Faenza, sta per compiere 50 anni e da allora la sua vita è stata piena di passione!

Il marito

L’appassionata cantante ravennate e il suo amato compagno, Paolo Carta, sono inseparabili dal 2005. Nonostante i dieci anni di differenza, questo dettaglio viene trascurato e i due vivono la loro storia con pieno impegno e dedizione. Si sostengono a vicenda e condividono un legame unico, con un passato diverso che nessuno potrà mai dimenticare. La Pausini era appena uscita da una relazione difficile quando si sono incontrate, mentre Carta era divorziato con tre figli. Insieme, sono una coppia perfetta.

Paolo, insieme ai suoi tre figli di 12, 11 e 3 anni, non ha mai pensato di sostituirmi alla loro madre e volevo che questa storia non li facesse soffrire”, ha raccontato con passione la cantante in una delle sue numerose interviste, “posso dire con orgoglio che non mi ha mai chiesto un Rolex d’oro per Natale o una Mercedes con autista, a differenza di quanto era successo a me in passato.

Ma è molto più profondo di questo: è essere un uomo in un mondo che sta diventando sempre più dominato dalle donne. In una relazione come la nostra, può essere un po’ imbarazzante quando è la donna a controllare la famiglia, a decidere dove andare e quando, perché è il mio lavoro a determinare il risultato per tutti noi. A Paul non dispiace essere sotto i riflettori, non cerca di competere con me.

I bambini

Paolo Carta e Laura Pausini hanno una figlia straordinaria, Paola, nata nel 2013. Il duo madre-figlia condivide un legame indissolubile e Paola accompagna spesso la madre superstar nei suoi viaggi in tutto il mondo. Il suo nome deriva dall’amata amica di Laura, Paola Cortellesi. La famiglia è anche incredibilmente unita ai figli dei rispettivi partner e coglie ogni occasione per trascorrere del tempo insieme.

La carriera

La carriera di Laura Pausini si accende nel 1993 quando calca il palco dell’Ariston, conquistando il Festival di Sanremo nella sezione Novità con l’amatissima canzone La solitudine. L’anno successivo ha ottenuto un notevole terzo posto con il brano Strani amori.

La sua musica ha avuto un successo immediato, conquistando paesi dall’Europa al Nord America e all’America Latina. Canta in diverse lingue, tra cui spagnolo, portoghese, inglese, francese, catalano e latino, e ha avuto l’onore di collaborare con leggende della musica come Madonna, Phil Collins, Ricky Martin, Luciano Pavarotti, Julio Iglesias, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ennio Morricone e Shakira. La sua musica è davvero fonte di ispirazione!

Nel 2010 la rivista Billboard ha dichiarato il suo album Similares uno dei 50 migliori album latini del decennio e da lì il suo successo non ha fatto che crescere! Nel 2006, Carlo Azeglio Ciampi l’ha insignita del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana e nel 2013 è stata nominata Ambasciatrice dell’Emilia-Romagna nel mondo. La sua musica è stata ascoltata in tutto il mondo con oltre 70 milioni di dischi venduti e 225 dischi di platino. È stata insignita di innumerevoli premi, tra cui un Grammy e 4 Latin Grammy Awards, consolidando il suo posto come una delle più celebri artiste internazionali.

Biografia

Laura Pausini è nata in un mondo di musica e amore il 16 maggio 1974 a Faenza, in Emilia-Romagna. È stata cresciuta nella bella cittadina di Solarolo dal padre, appassionato di musica, e dalla madre, l’amata maestra d’asilo Gianna. Laura ha anche una sorella minore, Silvia, nata il 25 gennaio 1977.