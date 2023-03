Chi è Laura Silvestre moglie di Kekko dei Modà? Età, lavoro e figli

Kekko, frontman dei Modà, ha una relazione con Laura Silvestre da molti anni e insieme hanno costruito una splendida famiglia. Scopriamo tutto quello che è successo…

Anche se non si sa molto della sua biografia, Laura Silvestre è la moglie di Francesco “Kekko” Silvestre, leader dei Modà e volto affermato della musica italiana. Sembra essere una donna molto riservata, che si tiene lontana dai riflettori, nonostante il successo del marito. Sappiamo che vive a Milano con la sua famiglia.

Laura e Kekko Silvestre

Kekko Silvestre ha parlato della sua famiglia in interviste rilasciate a TV e stampa. L’artista è sposato con Laura Silvestre dal 1999 e ha una bellissima figlia, Gioia, nata nel 2011. Laura Silvestre ha sempre sostenuto il percorso personale e la carriera del marito dietro le quinte del suo grande successo con Moda, senza mai apparire in pubblico.

Kekko Silvestre ha rivelato a Il Fatto Quotidiano alcuni dettagli della sua relazione con Laura. Dice di averle dedicato alcune delle sue canzoni più belle, ma che la loro relazione ha avuto anche momenti difficili. Nel 2009, Laura lo ha lasciato e lui dice di essersi isolato, vivendo chiuso in casa. Dice che non voleva nascondere nulla ed è per questo che ha usato i suoi ricordi per scrivere dell’altra faccia dell’amore.