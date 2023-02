Chi è Lazza? Età, rapper, fidanzata, canzone “Cenere” Sanremo 2023

Inoltre, Lazza ha annunciato che il concerto sarà trasmesso in diretta su RaiPlay, per permettere a tutti di godersi lo spettacolo. In una recente intervista, Lazza ha parlato della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 dicendo: “Amo mettermi in gioco, superare sempre i limiti, ho fatto palchi importanti e ora uno ne farò in più, il più importante. Con l’Orchestra abbiamo fatto un lavoro da sarto. La ho sentita a Roma per la prima volta ed è stato come un pugno nello stomaco, mi sono commosso”.

Inoltre, Lazza ha svelato di aver avuto un pianoforte B qualora Cenere fosse stata scartata: “Avevo 2, 3 pezzi opzionabili per un pianoforte eventuale B. Non ero presente all’ascolto iniziale che non per altro non aveva ancora il brano in versione definitiva. Allora però che qualcuno è caduto dalla sedia”. Dopo la notizia della sua partecipazione a Sanremo 2023, Lazza ha annunciato l’uscita di Sirio (Concerts), una nuova edizione del suo album dei record Sirio in pianoforte, voce e archi. Il disco include otto dei suoi brani più iconici: ALIBI (Concerti), MOLOTOV (Concerti), PIOVE (Concerti), PANICO (Concerti), SENZA RUMORE (Concerti), NESSUNO (Concerti), USCITO DI GALERA (Concerti) e NULLA DI (Concerti).