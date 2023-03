Chi è Lazza? Età, vero nome, Jacopo Lazzarini, fidanzata, Canzone Cenere, carriera e vita privata

Il talentuoso e commovente Lazza, il rapper più tatuato della scena musicale, è diventato il nuovo re della musica italiana. La sua esibizione a San Siro, durante una partita di calcio, gli ha fatto piangere di gioia quando ha sentito la Curva Sud cantare per lui la sua canzone “Cenere”. Questa canzone, che gli ha fatto guadagnare il secondo posto al Festival di Sanremo, ha avuto un successo strepitoso, posizionandosi al primo posto per vendite, streaming su Spotify e ascolti radiofonici. Se la vittoria di Marco Mengoni è stata un riconoscimento alla sua voce e carriera, Lazza è stato una sorpresa al Festival, entrando con discrezione e uscendo trionfante.

Nonostante già fosse una star nell’ambiente dei giovanissimi appassionati di trap, ora può vantare un pubblico molto più vasto. Con solo 28 anni, Lazza ha due caratteristiche distintive: proviene da un contesto familiare sereno, che gli permette di sfuggire allo stereotipo del rapper con problemi, e ha studiato al Conservatorio, suonando il pianoforte e amando Chopin. Jacopo Lazzarini, questo il suo vero nome, è nato a Milano, nel quartiere Calvairate, una zona periferica da cui proviene anche Rkomi, ma con una situazione familiare molto più difficile. Jacopo sottolinea sempre di non essere cresciuto in un ambiente degradato, rifiutando i cliché. Figlio unico, il padre è un piccolo imprenditore edile, mentre la madre è una contabile. Il padre, conosciuto come Lazza Senior, è molto affettuoso e ha mostrato il suo amore per il figlio durante un evento di firmacopie a Bologna, firmando autografi al posto del figlio che era in ritardo a causa del traffico. In un video pubblicato sui social, il padre afferma: “Cosa non si fa per un figlio”. In questo modo, Lazza ha dimostrato di essere un artista talentuoso e una persona di famiglia, e il suo successo continua a crescere.

Lazza, il rapper con un cuore tenero, ha mostrato il suo lato più dolce durante il Festival di Sanremo quando ha portato fiori alla sua mamma Francesca, che gli è vicina come socio e contabile della sua società. Tuttavia, Lazza sottolinea che la mamma non interferisce con le sue scelte artistiche. Lazza non ha avuto un’infanzia facile, nonostante provenga da un contesto familiare sereno. Ha dovuto lavorare duramente in cantiere per 13 ore al giorno per mantenere se stesso e la famiglia durante un periodo difficile. La sua passione per la musica è stata innescata dal nonno paterno che suonava la fisarmonica e gli ha regalato la sua prima tastiera a 5 anni. Ha frequentato la scuola media a indirizzo musicale e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ma ha abbandonato prima di terminare i suoi studi perché non si sentiva a suo agio con l’ambiente e veniva preso in giro per il suo stile unico. Tuttavia, la sua passione per la musica classica è rimasta intatta. Ama Chopin, tanto da essersi tatuato il suo volto sul polpaccio, perché lo aiuta a superare l’ansia con la sua malinconia.

Il talentuoso rapper Lazza è anche un uomo romantico nella sua vita privata. Da tre anni è fidanzato con Debora Oggioni, una modella e hostess, con cui condivide una storia d’amore solida e lunga. Lazza è molto affezionato a lei e ha pubblicato una dedica romantica su Instagram per esprimere il suo amore. Lazza sta attualmente godendo il successo del suo terzo album “Sirio”, che ha riscosso un grande successo. Durante il Festival di Sanremo, era alloggiato nello stesso hotel di Blanco e Mahmood e ha ricevuto centinaia di fan che lo acclamavano ogni giorno. Ha preso gusto a questo successo e non ha esitato a interagire con i fan, firmando autografi e scattando selfie. Lazza ha anche un’altra passione: la collezione di sneakers. Ha più di 400 paia e considera le sneakers come una vera e propria droga. Ha anche una Jordan 1 che gli è stata regalata e che ha scoperto essere valutata 10.000 euro. Lazza ha un tour nei palazzetti in programma e il 25 aprile conquisterà l’Arena di Verona. Spera di rappresentare l’Italia all’estero e che la sua canzone “Cenere” con un sound internazionale possa essere riconosciuta anche a Parigi o Barcellona.