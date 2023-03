Chi è Lazza origini: la storia del rapper

Il viaggio di Lazza, dagli inizi come musicista nella sua famiglia al successo e alle vendite di dischi, è una storia ispiratrice.

L’edizione 2023 del Festival di Sanremo si preannuncia memorabile, con Lazza, figura di spicco della nuova scena rap, come una delle attrazioni principali. Lazza ha avuto un successo strepitoso nel 2022, diventando l’artista più venduto con il suo album Sirio. Ora arriva all’Ariston con l’obiettivo di affermarsi ulteriormente presso il pubblico e rilanciare un genere che ha sempre avuto un rapporto conflittuale con il Festival: il rap.

Jacopo Lazzarini, professionalmente noto come Lazza, è un rapper milanese nato il 22 agosto 1994 che si è imposto all’attenzione del pubblico per le sue straordinarie doti artistiche. Il suo approccio alla musica si discosta dall’immagine tradizionale di un rapper che si fa strada da solo, creando uno stile unico. Lazza sta attualmente perseguendo i suoi obiettivi nell’industria musicale.

Durante gli anni della giovinezza, Lazza ha ricevuto una formazione pianistica formale presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Successivamente, si è immerso nella scena hip hop, frequentando ambienti underground e partecipando a battaglie di freestyle. I suoi sforzi gli sono valsi il riconoscimento di uno dei rapper più degni di nota del settore.

La musica di Lazza è una fusione di formazione classica e influenze underground. La sua capacità di passare senza soluzione di continuità dall’intensa esecuzione al pianoforte alle battute rap lo ha reso una figura rinomata nel mondo del rap d’autore.

Dal 2012, il rapper esprime senza timore la sua musica e le sue idee e costruisce costantemente la sua carriera a partire dall’uscita del suo Destiny Mixtape, che ha segnato l’inizio della sua ascesa alla ribalta.

Il successo di Lazza è iniziato nel 2017 con l’uscita del suo album di debutto, Zzala, seguito dal successo del suo secondo album Re Mida e dell’EP J. Nel 2022, il suo album Sirio ha ottenuto un grande successo ed è stato l’album più venduto dell’anno, dando a Lazza l’opportunità di esibirsi al Festival di Sanremo.

Genitori di Lazza

L’amore di Lazza per la musica lo ha spinto a intraprendere la sua carriera ed è stato alimentato in ambito familiare. In una precedente intervista a Famiglia Cristiana, il rapper ha ricordato come il nonno gli abbia regalato la sua prima tastiera, che lo ha spinto a iniziare gli studi musicali in modo indipendente, oltre che a scuola.

Per quanto riguarda il rapporto con i genitori, Lazza ne ha parlato in un’intervista a Esse Magazine. Ha osservato che, come in tutte le famiglie, ci sono momenti di disaccordo, ma che non ha permesso che questo ostacolasse il suo legame con i genitori. Ha persino sfruttato questo rapporto a livello professionale, dato che lui e sua madre hanno fondato un’azienda e l’assistenza di sua madre è preziosa quando si tratta di gestire le finanze.