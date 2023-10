Chi è Leo Gullotta? Età, malattia, figli, marito, vita privata, film

Leo Gullotta non è solo un nome, ma un simbolo nel mondo dello spettacolo italiano. Questo articolo ti guiderà attraverso la vita, la carriera e il percorso personale di questo straordinario attore. Scopriremo insieme i suoi trionfi cinematografici, i dettagli della sua vita privata, il matrimonio e la tragica perdita della sorella a causa di una malattia.

Il Profilo: Chi è Leo Gullotta

Nome: Salvatore Leopoldo Gullotta

Nome d’arte: Leo Gullotta

Data di nascita: 9 gennaio 1946

Luogo di nascita: Catania

Età: 76 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Altezza: 173 cm

Peso: 60 kg

Professione:Attore, comico, doppiatore e imitatore italiano

L’ascesa alla ribalta: Biografia e carriera

Nato in una famiglia numerosa come il sesto di sei figli, Salvatore Leopoldo Gullotta, noto come Leo, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo fin da piccolo. Il suo debutto avviene al Teatro Massimo Bellini di Catania, facendo la comparsa.

Durante la sua lunga carriera, Leo ha alternato cinema e teatro, passando da commedie a drammatici e varietà televisive. Ha anche prestato la sua voce all’attore Joe Pesci, dimostrando la sua versatilità come doppiatore.

Dietro le quinte: Matrimonio, figli e vita privata

Nel 1995, Leo Gullotta ha dichiarato apertamente di essere gay. Nel 2019, dopo 32 anni di relazione, si è unito civilmente al suo compagno. Del marito di Leo non si sa molto, poiché non appartiene al mondo dello spettacolo. Non risulta che la coppia abbia avuto figli.

Nel corso di un’intervista a “Ossi di Seppia”, l’attore ha condiviso alcuni dettagli sul suo matrimonio: “Ci sono voluti trent’anni per questa legge sulle unioni civili, che è legge di civiltà”, ha raccontato. “Mi sono sposato con il mio congiunto, ora si dice così, compagno da una vita, marito, insomma la persona che si ama, e ho cercato di comunicare anche la conquista di un diritto”.

La perdita: Leo Gullotta e la malattia

Recentemente, l’attore ha condiviso il dolore per la perdita della sorella, scomparsa a causa di un’embolia.

“Nella vita bisogna avere curiosità perché così si hanno più frecce nella propria faretra da poter sparare”, ha raccontato Leo. “Quando ero piccolo a Catania curiosavo dappertutto. Mia mamma era una ‘generalessa’ aveva il comando della casa, poi con sei figli… Una delle mie sorelle però ci ha lasciato purtroppo troppo presto per un’embolia”.

Il palcoscenico e lo schermo: Film e programmi TV

Leo Gullotta ha una lunga lista di film e programmi televisivi al suo attivo. Ecco solo alcuni dei titoli più famosi:

Film:

– Lo voglio maschio, regia di Ugo Saitta (1971)

– L’uomo delle stelle, regia di Giuseppe Tornatore (1995)

– Baarìa, regia di Giuseppe Tornatore (2009)

– Il delitto Mattarella, regia di Aurelio Grimaldi (2020)

Programmi TV:

– Dove sta Zazà (Programma Nazionale, 1973), regia di Antonello Falqui

– Polvere di pitone, 4 puntate (Rai 3, 1984), regia di Luciano Capponi

– Mi consenta (Canale 5, 2003), regia di Pier Francesco Pingitore

– Torte in faccia (Canale 5, 2005-2006), regia di Pier Francesco Pingitore

Leo Gullotta è un’icona dello spettacolo italiano, un artista che ha saputo raccontare con talento e passione storie e personaggi indimenticabili. Un uomo che, nonostante le sfide e le difficoltà, è riuscito a mantenere la sua autenticità e a far brillare la sua luce nel mondo del cinema e del teatro.