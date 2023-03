Chi è l’ex marito di Daniela Rosati? Età, figli, oggi, Instagram

Una vita e carriera interessante quella di Daniela Rosati, giornalista e presentatrice televisiva che per molto tempo è stata un volto noto in TV, mentre in tempi più recenti la sua situazione lavorativa appare meno definita.

Daniela Rosati: l’ex coniuge, età, prole, attualità, Instagram Daniela Rosati è nata a Roma il 23 febbraio 1958.

Il suo esordio televisivo avvenne nel 1994 su Rete 4 con Naturalmente bella, un format medico-scientifico ideato e condotto da lei stessa.

Nella sua giovinezza, Daniela è stata anche appassionata di musica e per un breve periodo ha intrapreso la carriera di cantante: dopo aver tentato la lirica, interrotta prematuramente a causa di un intervento alle corde vocali, nel 1995 ha pubblicato un album intitolato Allo Specchio.

Nel 1999, dopo il passaggio in Rai, ha presentato per oltre 10 anni il programma Tutto benessere, prima di abbandonare la scena mainstream per dedicarsi a una vita casta, come da lei stessa rivelato.

Dopo essere stata buddista in gioventù, nei primi anni 2000 ha intrapreso un percorso spirituale con Santa Brigida, diventando una suora laica: “Sono diventata oblata, consacrata all’ordine di Santa Brigida”, ha dichiarato.

Attualmente vive in Svezia, dove proprio Santa Brigida fondò il suo ordine religioso.

Si è sposata due volte, il matrimonio più noto è stato con l’agente del Monza, ex Milan, Adriano Galliani, dal 1993 al 1999.

Il rapporto con Adriano è rimasto ottimo anche dopo la separazione.

Nonostante vari tentativi, Daniela Rosati non ha mai avuto figli.