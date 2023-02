Chi è l’ex marito e l’attuale compagno di Marisa Laurito?

Marisa Laurito, scopriamo di più sulla sua vita sentimentale: chi è il suo famoso ex marito e chi è invece il suo attuale compagno. L’ex marito della Laurito è l’attore Daniel Laurito, mentre il suo attuale compagno è l’imprenditore Carlos Sanchez.

Marisa Laurito è una delle attrici italiane più famose. Nata a Napoli nel 1951, si è fatta strada con la compagnia teatrale di Eduardo De Filippo, ottenendo successo prima in teatro, poi al cinema e in televisione. Ma scopriamo di più sulla vita privata dell’attrice, sul suo famoso ex marito e sulla sua situazione attuale.

La donna è stata sposata con Franco Cordova, un famoso calciatore che ha giocato in Serie A negli anni '60 e '70. L'ex calciatore è nato nel 1944 a Forlì e ha iniziato la sua carriera con le maglie di Flegrea e Salernitana. Nel 1967 Cordova passò alla Roma, diventando uno dei giocatori simbolo della squadra giallorossa. Il giocatore ha vestito la maglia giallorossa fino al 1976, prima di passare all'altra squadra della capitale, la Lazio, per poi ritirarsi dopo una stagione all'Avellino.

Nel 2001 Franco Cordova ha sposato Marisa Laurito, ma il loro matrimonio è durato solo tre mesi. Non c’è stato nulla di traumatico tra i due, semplicemente non si sono trovati bene nel passaggio dal fidanzamento al matrimonio e hanno deciso di lasciarsi in buoni rapporti.

Attualmente ho una relazione con Pietro Pardini. Stiamo insieme da oltre 20 anni, anche se non ci siamo mai sposati. Non sono molto favorevole al matrimonio perché sono rimasta scottata dalla mia precedente esperienza. Tuttavia, potrei cedere e parlare di un eventuale matrimonio. Se accadrà, sarà in riva al mare. Ci siamo conosciuti a Roma con l’aiuto di Renzo Arbore.