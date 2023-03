Chi è Lidia Matticchio madre di Joe Bastianich? Età, lavoro, marito, figli, curiosità

A New York, Lidia ha fatto progressi nell’integrarsi nella cultura americana e ha iniziato a sviluppare la sua passione per la cucina. Ha aperto il suo primo ristorante, Buonavia, nel Queens all’età di 24 anni e ha successivamente aperto altri ristoranti, tra cui Villa Secondo e Felidia. Nel corso degli anni, Lidia ha costruito un impero culinario che comprende sei ristoranti e due aziende vinicole in Friuli e Maremma.

Lidia è anche un personaggio televisivo di successo, con una lunga carriera che comprende la partecipazione a programmi come MasterChef e Junior MasterChef Italia, dove ha servito come giudice. Nel 2020, ha pubblicato il libro “Il mio sogno americano” e ha partecipato all’evento 100per100 Italian Talks, parlando del settore export agroalimentare dei prodotti Made in Italia nel post Covid.

Nella sua vita privata, Lidia è stata sposata con Felice Bastianich dal 1966 al 1998 e ha due figli, Joe e Tanya. Lidia è dedicata alla sua carriera e alla sua famiglia, e ha costruito una reputazione come chef talentuosa e personalità televisiva affermata. La sua esperienza, abilità e dedizione alla cucina e all’educazione culinaria hanno reso Lidia un punto di riferimento per molti appassionati di cucina in tutto il mondo.