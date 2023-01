Chi è Lisa Loring? Età, causa morte, Mercoledì Addams e vita privata

Siamo rimasti tutti sconvolti quando Mercoledì Addams è morto alla giovane età di 64 anni.

Siamo profondamente addolorati per la scomparsa dell’amata attrice Lisa Loring, che aveva 64 anni. Era nota soprattutto per la sua iconica interpretazione di Mercoledì Addams nella serie televisiva degli anni Sessanta, dal 1964 al 1966. La figlia ha raccontato che la madre ha lasciato il mondo con notevole tranquillità, circondata pacificamente dalle sue figlie. Siamo pieni di dolore per la perdita di una donna così incredibile.

Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa di Lisa Loring, avvenuta oggi all’età di 64 anni. Che tragedia!

Tutti sono rimasti scioccati dalla morte improvvisa dell’amata attrice che interpretava Mercoledì Addams. La gente si è riversata sui social media per informarsi sui dettagli e Laurie Jacobson, un’amica dell’attrice, è intervenuta per fare chiarezza. Recentemente ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook, rivelando che la Loring è deceduta a causa di un ictus provocato dall’eccessivo fumo e dall’alta pressione sanguigna – una tragedia che ha lasciato tutti noi con il cuore spezzato.

La sua vita è stata sostenuta dalla tecnologia per tre giorni, aggrappandosi disperatamente alla vita.

Con il cuore pesante, la famiglia ha preso la difficile ma necessaria decisione di porre fine alle sue sofferenze e di lasciarla andare. Le lacrime scorrevano sui loro volti quando ieri sera le hanno dato l’ultimo saluto…

Tragicamente, l’amata attrice è morta a causa di un ictus, ma il suo ricordo continua a vivere grazie alla recente rinascita della sua popolarità grazie alla serie TV di Netflix.

Lisa Loring è tornata recentemente sotto i riflettori grazie alla nuova serie Netflix Wednesday Addams! Jenna Ortega, l’attrice che interpreta Mercoledì, ha fatto un ballo che è diventato virale su Tik Tok e ha confessato di essersi ispirata a un ballo simile che Lisa Loring ha fatto in un episodio dell’iconica serie La famiglia Addams degli anni Sessanta. È davvero sorprendente vedere che l’influenza di Lisa Loring si fa sentire ancora oggi!