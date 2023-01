Chi è Lisa Manosperti l’insegnate di The Voice Senior

Lisa Manosperti è una delle concorrenti di The Voice Senior 2023. È un’apprezzata insegnante di canto jazz e porta un bagaglio di conoscenze alla competizione.

Lisa Manosperti ha sempre avuto un profondo amore per la musica, che l’ha portata a specializzarsi e a diventare un’insegnante di canto. Recentemente ha partecipato a The Voice Senior 2023, esibendosi con il brano di Mia Martini, Almeno tu nell’universo, e ha commosso il giudice Loredana Bertè con la sua performance.

La biografia e la carriera di Lisa Manosperti.

Originaria di Bitetto, un piccolo paese in provincia di Bari, Lisa Manosperti ha coltivato fin da piccola l’apprezzamento per la musica e la vocalità, anche se non si conosce la sua data di nascita esatta.

Si è laureata in canto jazz presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e da allora lavora come insegnante di canto. Nel 2023 ha scelto di partecipare a The Voice Senior.

La sua interpretazione di Almeno tu nell’universo di Mia Martini è stata un successo per i quattro giudici dello show, in particolare per Loredana Bertè, che si è commossa per la sua performance.

Manosperti, che ha vissuto la perdita di un figlio, ha dichiarato di aver scelto questa canzone per il suo stile, ma non solo per questo motivo. Ha dichiarato che dentro di lui c’è un dolore profondo che esprime attraverso il canto, che è il suo mezzo di sostentamento.

Vita privata di Lisa Manosperti

Lisa Manosperti, come si è visto a The Voice Senior, è madre di due figli: un maschio, purtroppo scomparso durante la pandemia, e una femmina.

Ha raccontato che la sua vita è stata costellata di momenti tremendi, alcuni dei quali molto difficili, in particolare due anni fa. Tra questi, l’insorgere della pandemia poco dopo la morte del figlio. Parlarne non è facile per lei, ma ha dovuto trovare un modo per rimanere forte per la sua famiglia, soprattutto per sua figlia. La musica è diventata il suo conforto e l’ha aiutata a rialzarsi quando le sembrava di cadere.

Lisa Manosperti è una persona con un background affascinante. Ecco tre fatti interessanti su di lei: 1) è una ballerina professionista, 2) è un’esperta insegnante di yoga e 3) è laureata in psicologia.

Ha partecipato a The Voice Senior con un compagno.

Ha scelto di far parte del team di Loredana Bertè.

Ha ricevuto un’entusiastica standing ovation per la sua esibizione a The Voice Senior.