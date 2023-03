Chi è Little Tony? Carriera, biografia, figli, moglie, canzoni e morte

Little Tony è stato un artista celebre e apprezzato nell’ambito della musica italiana. La sua voce e le sue melodie hanno catturato l’anima di milioni di fan che lo hanno sostenuto con passione per anni.

Diverse delle sue canzoni sono diventate icone della musica italiana e sono ancora regolarmente trasmesse dalle radio. Little Tony: vita, famiglia, successi e decesso Little Tony nasce a Tivoli il 9 febbraio 1941, registrato all’anagrafe come Antonio Ciacci.

Inizia la sua carriera esibendosi in ristoranti dei Castelli Romani. La sua vita e carriera cambiano grazie a Jack Good, un impresario inglese che assiste a una sua performance al Teatro Smeraldo di Milano.

Good lo persuade a partire per l’Inghilterra insieme ai suoi fratelli: così nasce “Little Tony and his brothers”. I loro spettacoli ottengono grande successo e Little Tony decide di rimanere in Inghilterra per diversi anni.

Durante questo periodo, sviluppa un profondo amore per il Rock’n’roll, un amore destinato a durare per sempre. Dopo aver pubblicato varie canzoni, nel 1962 arriva il primo grande successo che lo consacrerà: Il ragazzo col ciuffo.

Riassumere la carriera e gli innumerevoli trionfi di Little Tony in poche righe è arduo, ma possiamo tentare di menzionarne alcuni: Cuore Matto, Capelli biondi, Spada nel cuore, 24 mila baci, Quando vedrai la mia ragazza.

Oltre a essere cantante, Ciacci è stato scelto per numerosi film, tra cui: I Teddy boys della canzone, Rocco e i suoi fratelli, Donne…botte e bersaglieri, W le donne, Piovono pietre, Vita smeralda, L’allenatore nel pallone 2.