Chi è Lodovica Comello? Età, biografia, marito, figlio, programmi tv

Lodovica Comello è un’attrice e conduttrice televisiva che ha raggiunto la notorietà grazie al suo ruolo nella telenovela argentina per ragazzi “Violetta” e alla sua conduzione di Italia’s Got Talent.

Lodovica Comello è un’attrice italiana di talento, nata il 13 aprile 1990 a San Daniele del Friuli, un comune di 8.000 abitanti in provincia di Udine. I suoi genitori possiedono un negozio in questa zona, rinomata per il prosciutto crudo a denominazione di origine protetta (DOP).

All’età di sette anni, Anna Lizzi e Paolo Comello iscrivono la figlia a corsi di danza, chitarra e canto. La bambina ha partecipato con successo a diversi concorsi letterari e canori e si è diplomata nel 2008. Successivamente, ha partecipato a un’audizione per entrare nel Music, Arts & Show (MAS), un istituto rinomato nel settore dello spettacolo. È stata accettata e selezionata per far parte del coro e del corpo di ballo del musical basato sulla serie “Il mondo di Patty”.

Lodovica Comello è moglie e madre di un figlio.

Il 1° aprile 2015 Lodovica ha sposato il produttore argentino Tomas Goldschidt, di sei anni più grande di lei. I due si sono conosciuti sul set di “Violetta” e Tomas si è trasferito in Italia per stare con Lodovica. Nel 2019 hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Teo.Lodovica Comello: programmi televisivi

Nel 2011 Lodovica è stata scelta come protagonista della nuova serie televisiva di Disney Channel, Violetta. Questa produzione ha avuto un impatto significativo sulla sua vita, poiché ha dovuto trasferirsi a Buenos

Aires e seguire un corso intensivo di spagnolo per poter interpretare il personaggio di Francesca.

Dal 2015 è la conduttrice di Italia’s Got Talent, talent show prodotto da Sky e in onda su TV8. Quest’anno sarà la sesta edizione da lei condotta. Oltre a condurre “Singing in the car” e “Kid’s Got Talent”, ha recitato nel film di Fausto Brizzi “Poveri ma ricchi”.

Nel 2017 Lodovica ha partecipato al 67° Festival di Sanremo, esibendosi con il brano “Non mi basta mai” e piazzandosi al 12° posto. Ha poi dato vita al progetto digitale “Una canzone per me”, che ha coinvolto aspiranti musicisti nella creazione del suo nuovo singolo “Run”. Inoltre, Lodovica ha continuato la sua carriera di conduttrice, venendo riconfermata per la terza edizione di “Italia’s Got Talent”, conducendo il programma radiofonico “A me mi piace” su Radio 105 e “Mix and Match” per Sky.

Ha inoltre interpretato il ruolo di Daphne nella serie televisiva in stile comedy e tutta al femminile “Extravergine” prodotta da Fox, al fianco di Pilar Fogliati. Lodovica ha anche creato il suo podcast L’Asciugona, dove parla di gravidanza in modo ironico.