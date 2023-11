Chi è Lorenzo Nobilio? L’Italiano che sogna il grande premio a Squid Game

Netflix ha lanciato oggi il suo nuovo game show, Squid Game: The Challenge, ispirato alla celebre serie sudcoreana Squid Game. Come nella serie, 456 concorrenti si sfideranno per conquistare un incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari, affrontando prove spietate e gare di resistenza.

Chi è Lorenzo Nobilio?

Tra i partecipanti, c’è anche un italiano, Lorenzo Nobilio. Questo giovane manager, al numero 161, ha deciso di mettersi alla prova in Squid Game: The Challenge, il nuovo game show di Netflix. Lorenzo, che ha 26 anni, è un appassionato disegnatore di moda e un giocatore di basket. La musica è una delle sue grandi passioni.

Attualmente, lavora nel mondo della finanza a Londra, ma ha deciso di partecipare al programma con la speranza di cambiare completamente la sua vita. Ha dichiarato: “Lavoro in un fondo di private equity. Ero convinto di poter fare strada nel mio settore, ma la pandemia ha distrutto le mie ambizioni e adesso mi interessa molto di più tutto ciò che richiede creatività. Il fatto è che non credo più nei valori del mondo delle imprese. Basta con le regole, le imposizioni, il codice etico, la gente che ti dice cosa devi o non devi fare. Fate quello che vi pare. Si vive una volta sola. E tutto comunque è destinato a passare, meglio non avere rimpianti”.





Le Parole di Lorenzo Nobilio

Lorenzo Nobilio ha condiviso la sua esperienza nel gioco durante un’intervista con la BBC News. Ha detto: “Sembrava che fosse reale, non ti sembrava di essere su un set”. Ha spiegato la sua strategia per cercare di vincere, che includeva il nascondere le porzioni di cibo degli altri concorrenti sotto il lenzuolo. Ha aggiunto: “Sono arrivato oltre la linea del traguardo di Un, due, tre stella in sette ore, è stato molto lungo, ma si chiama Squid Game: La Sfida, non è una vacanza all-inclusive alle Isole Canarie”.

Questo show aveva già fatto notizia all’inizio dell’anno, con alcuni partecipanti che si erano lamentati delle condizioni estremamente difficili del gioco. Tuttavia, il produttore esecutivo dello show, Stephen Lambert, ha sottolineato che quando c’è in palio un premio così grande, è chiaro fin dall’inizio che si tratta di uno spettacolo difficile a cui partecipare.

I Concorrenti di Squid Game: The Challenge

Il premio di 4,56 milioni di dollari ha attirato 81.000 candidature da tutto il mondo, ma solo 456 concorrenti sono stati selezionati. Questi partecipanti rappresentano persone comuni, e uno degli obiettivi dello show era avere una varietà di persone il più ampia possibile. Quando non sono impegnati nelle sfide, i concorrenti vivono nel mondo di Squid Game, senza telefoni, in un dormitorio stile prigione, dormendo su letti a castello a cinque piani e con il cibo razionato.

Come in Grande Fratello, il gioco offre ampio spazio per creare alleanze e strategie. Nella serie originale, i concorrenti sudcoreani pieni di debiti prendevano parte a giochi per bambini in cui chi perdeva moriva, nel tentativo di vincere un enorme premio in denaro, che spettava solo all’ultimo sopravvissuto. Nel reality game, i concorrenti sono mossi dall’opportunità, non dalla necessità, e ognuno troverà la sua motivazione per continuare.