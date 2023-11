C’è Ancora Domani: Il Successo Internazionale del Film di Paola Cortellesi

Scopri il successo globale del film “C’è Ancora Domani” diretto da Paola Cortellesi, venduto in 18 Paesi e acclamato in tutto il mondo.

Hollywood Reporter non mente: il film C’è Ancora Domani, opera prima di Paola Cortellesi dirompente e appassionante, sta conquistando il mondo. Dopo aver incassato cifre stratosferiche in Italia, questo capolavoro cinematografico è stato già venduto in ben 18 paesi, dimostrando che quando una storia è autentica, coinvolgente e ben narrata, supera facilmente le frontiere nazionali.

Il Successo Internazionale di “C’è Ancora Domani”

Il film, noto anche con il titolo internazionale There’s Still Tomorrow, distribuito all’estero da Vision Distribution, ha suscitato l’interesse di numerosi distributori internazionali. Ecco alcune delle nazioni dove il film farà la sua comparsa:





Australia e Nuova Zelanda: Limelight

Limelight Brasile: Providence Filmes – Pandora

Providence Filmes – Pandora Taiwan: Swallow Wings Films

Swallow Wings Films Israele: Lev Cinema

Lev Cinema Francia: Universal Pictures

Universal Pictures Spagna: BTeam Pictures

BTeam Pictures Olanda: Art Film

Art Film Danimarca: Future Film

Future Film Svezia: Folkets Bio

Folkets Bio Belgio: Arti Film

Arti Film Grecia: Weird Wave

Weird Wave Ungheria: Mozinet

Mozinet Svizzera: Morandini Film Distribution

Morandini Film Distribution Finlandia e Norvegia: &Future Film

Questo straordinario successo internazionale non sorprende, considerando la straordinaria fusione di dramma, commedia e impegno civile presente nel film. Inoltre, la cura meticolosa nella realizzazione, le performance eccezionali del cast e una colonna sonora mozzafiato che mescola sapientemente brani d’epoca, classici italiani e sonorità contemporanee hanno catturato l’attenzione di pubblico e critica.

Un Aneddoto Curioso

Un aneddoto che sottolinea l’entusiasmo globale per il film riguarda la distribuzione in Israele. Dopo la proiezione al Festival del Cinema di Haifa, il distributore israeliano ha acquistato il film quando la madre novantenne di uno dei responsabili, ancora presente tra il pubblico, gli ha telefonato insistendo che doveva assolutamente farlo. Questo dimostra il potere coinvolgente e universale della storia raccontata da Paola Cortellesi.

E non è finita qui: ci sono forti segnali di interesse da parte delle case di distribuzione americane, il che suggerisce che il successo di “C’è Ancora Domani” continuerà a crescere a livello internazionale. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo fenomeno cinematografico.