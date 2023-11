Morgan contro Fedez e Chiara Ferragni: Il caos a X Factor continua

La saga del caos a X Factor continua a far parlare di sé, con Morgan al centro di una polemica che non sembra avere fine. Dopo il suo licenziamento dallo show, il cantante ha preso di mira il suo ex collega Fedez e, in modo velato, anche sua moglie Chiara Ferragni. Ecco i dettagli dell’escalation di questa controversia.

Morgan: Dal Licenziamento all’Accuse

Dopo essere stato allontanato da X Factor, Morgan ha scatenato una serie di critiche contro Fedez e Chiara Ferragni. Durante una recente intervista, ha dichiarato che il suo licenziamento era “illegittimo”. Morgan ha svelato che la situazione è precipitata dopo una puntata in cui ha attaccato i giudici dello show. Ha affermato che Fedez, visibilmente agitato, ha urlato e bestemmiato contro di lui, costringendolo a lasciare lo studio.

Il Tapiro d’Oro e le Dichiarazioni Shock

Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha consegnato a Morgan il celeberrimo Tapiro d’Oro, attirato dalla turbolenta controversia. In questa occasione, Morgan ha approfittato per condividere la sua versione dei fatti riguardo a X Factor, lontano dalle telecamere.





Ha descritto Fedez come “depresso” e ha parlato di una violenta lite tra loro dopo la puntata. Morgan ha rivelato che durante l’alterco, sua figlia lo abbracciava spaventata, chiedendo perché fosse così spaventato. Ha descritto l’esperienza come agghiacciante, aggiungendo: “Ma non è solo lui… c’è anche la sua gentile consorte”.

Le Accuse contro Chiara Ferragni e gli Interessi Discografici

Dopo aver criticato aspramente Fedez, Morgan ha indirizzato le sue parole verso Chiara Ferragni. Ha affermato di non conoscerla personalmente, ma ha sottolineato di averla incontrata grazie a Fedez. Morgan ha anche menzionato i loro figli, chiedendo di non inquadrarli in modo invasivo.

Concludendo l’intervista, Morgan ha accusato lo show stesso di essere influenzato dagli interessi discografici. Ha dichiarato di aver iniziato a sollevare questa questione fin dalla prima puntata, quando si è discusso del brano di Annalisa. Secondo lui, ci sono interessi reciproci tra alcuni giudici dello show, tra cui Dargen D’Amico, Francesca Michielin e Fedez, che fanno parte di una squadra di lavoro che ha occupato X Factor.

La controversia continua a tenere banco, e Morgan sostiene che il suo licenziamento sia stato richiesto a causa delle sue rivelazioni sugli interessi discografici. La situazione sembra lontana dalla risoluzione, lasciando molti a chiedersi quale sarà il prossimo sviluppo in questa turbolenta vicenda.