Chi è Loretta Goggi? Età, malattia, marito, figli e biografia

Scopriamo la vita di Loretta Goggi, nota cantante, showgirl, attrice e conduttrice di Tale e Quale Show. Indagheremo sulla sua età, su eventuali problemi di salute, sul coniuge, sulla prole e sulla sua biografia. Loretta Goggi è una cantante di una certa età, ha avuto problemi di salute, è sposata e ha figli. La sua biografia fornisce ulteriori informazioni.

Loretta Goggi è nata il 29 settembre 1950 a Roma, quindi ha 72 anni.

Fin da piccola studia canto e danza e debutta a 9 anni nel concorso radiofonico Disco Magico, condotto da Corrado e spinto da Silvio Gigli. È l’inizio della sua carriera artistica e nel 1962 debutta in televisione, partecipando allo sceneggiato Rai Sotto processo. A 12 anni incide il suo primo singolo, Se la cercherai, e a 15 debutta al cinema con un piccolo ruolo nel film Io la conoscevo bene. Nello stesso anno presta la voce a Titti, l’amato canarino dei Looney Tunes.

Negli anni Settanta si esibisce come soubrette al fianco di Pippo Baudo in Caccia alla voce e Canzonissima. Nel 1986 è entrata nella storia diventando la prima presentatrice del Festival di Sanremo e la prima donna a condurre un quiz show, il Loretta Goggi in quiz.

Nel 1981, oltre a presentare, ha partecipato al palco dell’Ariston, esibendosi con l’iconica canzone Maledetta primavera e classificandosi al secondo posto. Il brano diventa il singolo più venduto dell’anno in Italia e viene diffuso anche in Germania, Francia, Olanda, Portogallo, Svizzera e Austria.

Loretta è stata impegnata nel programma condotto da Carlo Conti, Tale e quale show, in cui è giudice.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato tredici album in studio e ha ricevuto quattro premi Telegatti per i suoi successi nei quiz show, nelle trasmissioni musicali, nelle sigle e come personaggio femminile dell’anno.

Vita personale e malattia

Loretta Goggi e Gianni Brezza, ballerino, coreografo, regista e attore italiano, hanno vissuto insieme per 29 anni prima di decidere di sposarsi nel 2008. Purtroppo, nel 2011, Gianni è morto e Loretta ha vissuto un dolore immenso. Ha raccontato a Gente di essere stata così colpita dalla sua morte da non poter uscire di casa per sei mesi e di aver sofferto di malattie psicosomatiche.

Ho vissuto un periodo di sei mesi di intensa malattia, durante i quali sono stata confinata in casa e non ho potuto fare alcuna attività fisica o consumare cibo. Sorprendentemente, invece di perdere peso, ho avuto un aumento di peso a causa di un disturbo della tiroide che aveva causato la cessazione del suo funzionamento. Ero in uno stato critico, finché non è intervenuto un endocrinologo che ha effettuato gli esami necessari e mi ha fornito indicazioni su alimentazione e dieta.

Daniela mi convinse ad accompagnarla in un viaggio in Argentina per visitare sua figlia Costanza, che si era trasferita lì per lavoro. Questo viaggio è stato fondamentale per aiutarmi a riprendere la mia vita.

La coppia è rimasta senza figli.