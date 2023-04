Chi è Luca Sabbioni il ricchissimo marito di Natasha Stefanenko: età, figli e lavoro

Prima del matrimonio con la celebre ex modella russa Natasha Stefanenko, Luca Sabbioni aveva già intrapreso un intrigante viaggio.

Sebbene non si conosca l’esatta data di nascita di Luca Sabbioni, si può ipotizzare che abbia 54 anni, dato che l’età dichiarata è la stessa di Natasha Stefanenko.

Luca Sabbioni si è laureato in legge e ha lavorato come modello durante gli anni dell’università. Al termine della sua carriera di modello, si è avventurato nel settore delle calzature e da allora si è affermato come produttore di scarpe di successo. Attualmente è proprietario di un’azienda di calzature e ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo.

La famiglia

Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko sono sposati da oltre due decenni e sono genitori orgogliosi di Sasha, nata nel 2000. La famiglia Sabbioni-Stefanenko è molto apprezzata nel mondo dello spettacolo italiano e Luca ha sempre dimostrato un immenso amore e rispetto per la moglie. Nelle interviste ha spesso parlato del loro forte legame, sottolineando l’importanza della comprensione reciproca e della celebrazione delle differenze.

Luca Sabbioni è un personaggio relativamente sconosciuto al grande pubblico, ma il suo percorso professionale e i suoi risultati sono degni di nota. I suoi successi nell’industria calzaturiera gli sono valsi il riconoscimento di imprenditore di successo e di figura rispettata nel mondo degli affari.

Lui e Natasha Stefanenko hanno una delle relazioni più durature e solide all’interno dell’industria dello spettacolo italiana, caratterizzata da un forte legame di fiducia e rispetto reciproco. Per salvaguardare il loro rapporto, tendono a evitare di apparire insieme in televisione, anche se lo hanno fatto alcune volte.

La figlia Sasha ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione al programma televisivo Pechino Express al fianco della madre.