Chi è Lucio Ardenzi ex marito di Ornella Vanoni? Causa morte, malattia, figli e biografia

È stata accertata la causa della morte di Lucio Ardenzi, noto anche con il nome d’arte Lucio Minunni, nato a Roma il 14 agosto 1922. È stato cantante, attore, regista e imprenditore.

Ardenzi si è spento a Roma il 2 luglio 2002, all’età di 80 anni, presso il Policlinico Gemelli dopo una breve malattia dovuta a complicazioni epatiche.

Moglie, figli

Lucio Ardenzi e Ornella Vanoni si sono sposati nel 1960. Due anni dopo hanno dato il benvenuto al mondo al figlio Cristiano. Oggi, 60 anni dopo, Cristiano ha dato alla Vanoni due nipoti, Matteo e Camilla. Purtroppo il matrimonio tra Ardenzi e la cantante finì nel 1965.

Qualche anno dopo si risposò con Erina Torelli, che nel 1969 diede alla luce la figlia Francesca. Raggiunta l’età adulta, Francesca affiancò il padre nella gestione della compagnia di produzione teatrale PLEXUS T. Egli fu una figura di spicco dell’AGIS e fu nominato presidente dell’Ente Teatrale Italiano circa sei mesi prima della sua scomparsa.

La dedica di Ornella Vanoni

All’indomani della scomparsa di Lucio Ardenzi, la celebre cantautrice scrisse una commovente lettera pubblicata su Il Corriere della Sera, in cui spiegava il motivo per cui il giorno successivo alla sua morte aveva tenuto un concerto alla Villa Reale di Monza. Nella lettera si legge: “Questa sera adempirò all’obbligo dello spettacolo e sarà uno spettacolo nello spettacolo, lo spettacolo della vita, che dobbiamo eseguire al meglio delle nostre possibilità finché abbiamo ancora le energie per farlo. Inoltre, sono grato per Cristiano, nostro figlio”.

Biografia

Ardenzi ha ottenuto il suo primo successo come cantante negli anni ’40, quando ha interpretato la canzone “Ombretta” alla radio EIAR, accompagnato dall’Orchestra Angelini. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, si fa notare come impresario teatrale e talent scout, presentando coppie di rilievo come Giorgio Albertazzi-Anna Proclemer e Paolo Stoppa-Rina Morelli. Nel 1955 organizzò una tournée in tutto il Sud America, tra cui Brasile, Argentina e Uruguay, con il sostegno del Ministero dello Spettacolo.